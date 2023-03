Godts beste påskekaker

Fra påskens appelsinkake til knallgule kaker, her får du oppskrifter på gode kaker til påske som får opp påskestemningen.

Få ting får frem påskefølelsen som Kvikk Lunsj og appelsin, men du må ikke alltid ut på tur for å sikre kosen i påsken . På fjellet, ved sjøen eller i byen, en velsmakende påskekake passer alltid i påsken.

For mange er lammelår med godt tilbehør et kulinarisk høydepunkt i påsken. Som et alternativ til påskedessert er en lekker påskekake midt i blinken som en søt avslutning på måltidet.