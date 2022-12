Oppskriftene til nyttårsfesten

Årets siste dag fortjener et skikkelig festmåltid. Her har vi samlet alle oppskriftene du trenger til nyttårsmiddagen.

Kalkun er nordmenns store favoritt på nyttårsaften, og med riktig stell, omsorg og kjærlighet blir kalkunen festens midtpunkt.

Helstekt kalkun er en nyttårsklassiker for mange som krever god planlegging og ekstra tid, men er ganske så staselig å sette på bordet.

Utfordringen med å steke en hel kalkun er at den ikke skal bli tørr. Det er flere måter å løse det på. I oppskriften under har kokk Lise Finckenhagen laget et kryddersmør som fylles innunder brystskinnet. På den måten tilføres både smak og saftighet underveis i hele stekeprosessen, samtidig som den blir enda bedre om den pensles underveis i stekingen.

Synes du det blir for tidkrevende med helstekt kalkun, kan ferskt kalkunbryst være løsningen til nyttårsmiddagen.

Kokk Christian André Pettersens triks for å unngå tørr kalkun er å legge den i saltlake over natten. Les flere tips fra kokken om hvordan du lykkes med saftig kalkun til nyttårsfeiringen.

Tips for å lage helstekt kalkun:

✨ Beregn cirka 500 gram kalkun per person.

✨ Hvis du ikke skal lage mat til et stort selskap er det en fordel å gå for en liten kalkun. Mindre fugler er enklere både å håndtere og å steke.

✨ Fersk kalkun er å foretrekke fremfor frossen. Får du kun tak i frossen kalkun, så husk å sette av god nok tid til tining. En hel frossen kalkun bør tines sakte i kjøleskapet i to-tre døgn - avhengig av størrelsen.

Tilbehør til kalkun

Selv om kalkunen er midtpunktet trenger den noen støttespillere i form av godt tilbehør. Waldorfsalat, poteter og fløtesaus hører med til festmåltidet.

Under har vi samlet oppskrift på klassisk waldorfsalat, men også andre varianter av den kjente salaten. De kokte potetene kan også oppgraderes til stekte poteter eller fløtegratinerte poteter.

En stuffing kan være med på å sette god smak på kalkunen, og/eller serveres som ekstra tilbehør. Ovnsbakt rosenkål eller friske salater med spennende smaker er også et godt følge til kalkun.

Forretter

Står en treretters på planen, finner du inspirasjon til gode forretter her.

Annen festmat

Nyttårsmåltidet kan selvfølgelig bestå av noe helt annet enn kalkun. For de som er så heldige å ha vilt tilgjengelig er det helt perfekt å servere på årets siste dag. Mens klassikeren entrecôte med béarnaisesaus er nesten like enkel å lage som den er å like. Det kan også gjøres så enkelt som en luksuriøs hummerpasta, eller ovnsbakt kveite som er fantastisk festmat.

Festdessertene som imponerer

Det blir ikke helt fest uten en festdessert. Det beste av alt er at de fleste dessertene her kan lages en eller flere dager før nyttårsfeiringen og oppbevares i kjøleskap eller fryser. Alle som har invitert til festmiddager vet at det er godt med alt som er gjort i forkant!

Pavlovaen kan også stekes et par dager før og oppbevares tørt i romtemperatur. Toppingen danderes rett før servering.

Lurer du på hva som passer av drikke til kalkun? Få ekspertenes tips i denne store drikkeguiden til julemat.

Hvilke dager er Vinmonopolet stengt og åpent i romjulen? Og hva med nyttårsaften? Her finner du oversikt over polets åpningstider julen 2022.

