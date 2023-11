Nyttårsmiddag: Inspirasjon til feiringen Foto: Sara Johannessen Meek / VG

Årets siste dag fortjener et skikkelig festmåltid. Her har vi samlet alle oppskriftene du trenger til nyttårsmiddagen.

Vi er mange som markerer nyttårsaften, og gjerne en middag av det bedre slaget. Skal du ha venner eller familie på besøk er det hyggelig å gjøre en aften av det med god «nyttårsmat». Akkurat hva du skal servere er selvfølgelig opp til deg, og her har vi samlet litt inspirasjon til hva du kan servere som hovedrett for kvelden. Kalkunen er manges førstevalg, men det er også mange andre retter som passer seg for å markere overgangen til et nytt år.

FAVORITT: Kalkunen er en favoritt hos mange når nyåret skal feires. Foto: Sara Johannessen Meek / VG

Kalkun er nordmenns store favoritt på nyttårsaften, og med riktig stell, omsorg og kjærlighet blir kalkunen festens midtpunkt.

Helstekt kalkun er en nyttårsklassiker for mange som krever god planlegging og ekstra tid, men er ganske så staselig å sette på bordet.

Utfordringen med å steke en hel kalkun er at den ikke skal bli tørr. Det er flere måter å løse det på. I en av kalkunoppskriftene under har kokk Lise Finckenhagen laget et kryddersmør som fylles innunder brystskinnet. På den måten tilføres både smak og saftighet underveis i hele stekeprosessen, samtidig som den blir enda bedre om den pensles underveis i stekingen.

Synes du det blir for tidkrevende med helstekt kalkun, kan ferskt kalkunbryst være løsningen til nyttårsmiddagen.

Nyttårsmåltidet kan selvfølgelig bestå av noe helt annet enn kalkun. For de som er så heldige å ha vilt tilgjengelig er det helt perfekt å servere på årets siste dag. Både reinsdyr og elg er smakfullt kjøtt som kan kombineres med mange velsmakende tilbehør - perfekt til nyttårsmiddagen.

Klassikeren entrecôte med béarnaisesaus er nesten like enkel å lage som den er å like. Også her kan du gjerne variere med tilbehøret!

Tenker du å gå for en annen fugl enn kalkunen er and et fantastisk valg. Under finner du oppskrift på andebryst med en deilig kryddersaus.

Mange typer fisk og skalldyr er både enkelt og passende til nyttårsmiddagen. Ikke bare det, mange av dem er også i sesong rundt årsskiftet. Både torsk og blåskjell er på sitt beste. Det er også reker som for eksempel kan gjøre seg som en nydelig forrett til nyttårsfeiringen.

En luksuriøs hummerpasta, eller ovnsbakt kveite er også fantastisk festmat og kan lages både enkelt og relativt raskt.

