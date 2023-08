Matpakketips: Gode matpakker som blir spist opp Foto: Getty Images/iStockphoto

Tiden for kjipe matpakker er forbi. Få matpakketips til både barn og voksne, som forhåpentligvis gir ny giv til å smøre nok en matpakke.

Det er ingen fasitsvar på hva en matpakke bør inneholde, men en næringsrik matpakke er godt å ha med seg inn i dagen. En sunn matpakke trenger heldigvis ikke å være synonymt med en kjedelig matpakke.

Hjemmelaget brød er ofte et trygt valg i matpakken. Det er dessuten flere fordeler med å bake brødene selv: Du får full kontroll over hva du putter i brødene og du kan til og med spare noen kroner.

Surdeigsbrød er et spennende prosjekt som gir saftige og smakfulle brød. Mens andre ganger er et eltefritt speltbrød det enkleste og beste brødet du kan lage. Grytebrød er også lett å lykkes med, hvor mel, vann og gjær røres sammen til en løs deig uten noen form for elting.

Barnas favoritt polarbrød kan du også lage opp en hel del av og ha i fryseren til de mange matpakkene fremover.

Foto: Getty Images/iStockphoto

En ting som er sikkert er at det blir en del matpakker som skal smøres i løpet av uken når du skal lage matpakke til barnehage eller skolemat-matpakke. Her har vi samlet fem enkle tips som forhåpentligvis gjør at barna kommer hjem med tom matboks.

1. Gå for matbokser med flere rom. Slik kan du enkelt skille mellom brødmat, frukt og grønt, yoghurt og så videre. Trenger du å dele opp ytterligere kan du bruke en liten muffinsform eller en mindre boks oppi matboksen til bær, nøtter og lignende.

2. Topping til yoghurt. Sender du med yoghurtbeger i matpakken blir det ekstra godt og mer mettende med bær, havrefras eller müsli som topping. Legg det i egen beholder/rom som nevnt over, slik at det holder seg ferskt frem til spisepausen.

3. Hold matpakken kald. Mange yoghurtposer kan legges i fryseren. Ta dem opp på morgenen og legg i matboksen, da tiner yoghurten til lunsj samtidig som den fungerer som et slags kjøleelement.

4. Fristende snacks. Småtomater, sukkererter, snacksgulrøtter og andre grønnsaker kuttet i skiver eller staver gjør det enkelt for barna å få i seg en (eller flere) av «fem om dagen». Agurk kan kuttes i staver og «pakkes» inn i en skive med skinke eller salami for å variere. Eller kombiner ostepinner med grønnsaker og du har et lite «snacksfat» i matboksen.

5. Ha ferdig oppskåret frukt og grønnsaker i egne beholdere i kjøleskapet, slik at du enkelt kan legge det oppi matpakkene. Frossen frukt kan du også legge rett i matboksen på morgenen.

6. Ha en egen boks for pålegg eller matpakkemat i kjøleskapet. Det gjør smørejobben enklere ved at du bare kan ta ut hele boksen på kjøkkenbenken når matpakkene skal lages.

7. Varier innholdet. Når det er matpakke på menyen hver dag, er variasjon nøkkelen for at barna ikke skal bli lei. Du trenger ikke å finne matpakken på nytt hver dag, men varier med for eksempel ulike frukter og grønnsaker fra dag til dag, eller bytt ut brødmaten innimellom med lomper eller fullkornslefser med pålegg.

Det er fort gjort å bli brødlei, og da kan det friste med noe annet i matboksen. Eller kanskje du trenger tips til matpakke til barn som ikke liker brød?

Både matmuffins, fylte horn og pizzasnurrer er varianter som du kan lage for en hel uke om gangen, eller rett og slett bare å ha på lur til den søndagen du finner ut at du er tom for brød.

Dette er også en ypperlig måte å få brukt opp rester på. Påleggsrester, den siste osteskalken og halvslappe grønnsaker får nytt liv i matmuffinsene eller som fyll i horn eller paier.

Foreldrehack nummer én må være å lage matpakkene kvelden før og legge i kjøleskapet. I tillegg til å smøre brødskiver og gjøre klar matboksene, er det også andre gode lunsjretter som kan lages kvelden i forveien.

Pannekaker er alltid stas å få i matpakken. Både pannekaker og vafler kan lages sunne og matpakkevennlige med for eksempel havregryn, banan eller revet grønnsaker.

Har du middagsrester kan det passe i matpakken i seg selv, eller bruk deler fra middagen. Har du for eksempel lefser til overs etter tacomiddagen er de fine å bruke i en wrap. Mens pastaskruer kan enkelt forvandles til en pastasalat med skinkebiter og oppskåret grønnsaker. Bare husk å kjøle ned den kokte pastaen raskt!

Kokt egg eller omelett er også fine tilskudd i matpakken.