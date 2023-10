Kanelbollens dag

Målet var å øke salget av mel, smør og gjær ved å oppmuntre til at man fortsatte med baking i hjemmet – til tross for at mange kvinner hadde gått fra å være hjemmeværende til å delta i arbeidslivet, skriver Godare.se. Siden den gang har svenskene markert sitt høyt elskede bakverk årlig, og oppmerksomheten rundt dagen har de siste årene smittet over grensen.