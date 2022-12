Godts beste oppskrifter på julemat

Ribbe, pinnekjøtt og kalkun er klassikere vi ikke kommer utenom i julen. Server med smakfullt tilbehør og rund av julemiddagen med et verdig dessert-punktum.

Et av høydepunktene i julen er middagen på julaften. Her er det gjerne tradisjoner som bestemmer hva som står på bordet når vi samles til julefeiring. Det er ikke overraskende ribbe og pinnekjøtt som troner på topp som nordmenns favoritter i julen, ifølge Matprats ferske juleundersøkelse . Kalkunen havner nok en gang på tredjeplass.

Den o store julemiddagen

I Godts klassiske ribbe-oppskrift guider kokk Lise Finckenhagen deg steg for steg hvordan lykkes med saftig ribbe med sprø svor. Og hvis pinnekjøtt står på menyen, kan kanskje dette være året du tester ut trikset med mandelpoteter i bunn?

Flere oppskrifter på ribbe

Så mye skal du beregne:

Ribbe: Mellom 400–500 gram ribbe per person. Beinet i ribba kan utgjøre så mye som 30–40 prosent av vekten.

Medisterkaker og julepølse (som tilbehør): Beregn mellom én og en halv til to medisterkaker per person, og én julepølse til til cirka seks personer.

Pinnekjøtt (uvannet): For uvannet pinnekjøtt beregn 400 gram per person og 500 gram hvis det er storspisere rundt bordet.

Pinnekjøtt (ferdig utvannet): Beregn 530 gram per pers og 650 gram for storspisere.

Hel kalkun: Cirka 500 gram per person.

Lutefisk: 500–750 gram per person.

Få flere tips fra mesterkokken på hvor mye ribbe og medisterkaker du bør beregne per person .

Hvilken ribbe anbefaler ekspertene? VG+ testet tynnribber , hvor en får terningkast 6. Og her kan du lese om pinnekjøttet som smaker aller best .

Tilbehøret som løfter julematen

Hva er vel pinnekjøttet uten kålrabistappe og ribba uten et par medisterkaker ?Enten du er team surkål eller team rødkål , finner du enkle oppskrifter på det perfekte tilbehøret til julematen rett under.

Balanser også gjerne den salte, tunge julemiddagen med noen friske innslag som en klementinsalat. Eller prøv deg på vegisterkaker som et alternativ til medisterkaker.

Sjy ikke sausen

En god sjy eller saus til ribba setter prikken over julemiddagen. Fløtesaus er også et must til festkalkunen. Og det er slettes ikke vanskelig å lage sausen selv, så lenge du har en god kraft.