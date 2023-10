Ostens dag 2023

For noen er denne dagen en ukentlig affære. Men favorittingrediensen osten har faktisk en egen dag i kalenderen.

Ostens dag markeres i større eller kanskje helst mindre grad rundt om i vårt ganske land. Heldigvis er det ikke veldig mye som skal til for å delta i feiringen – lag deg et godt måltid med ost som en av ingrediensene og du er klar.

Fredag har lenge vært nordmenn sin taco-dag. Her har du en gylden mulighet til å slå to fluer i en smekk, ved å kombinere tacofredagen og ostedagen. En essensiell ingrediens for mange, og spesielt i taco – osten er hvert fall ikke det som skal glemmes på butikken i dag.