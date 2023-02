Påskefrokost – dette kan du servere

Påsken handler for mange om hyggelige stunder med venner og familie – hva med å invitere til en god frokost? Her har vi samlet flere oppskrifter som hører påskefrokosten til!

Uansett hva slags planer du har for påsken er en frokost i venner og families lag en god idé. Med velsmakende frokostretter inspirert av høytiden på bordet, med folk du er glad i samlet rundt, er det lite mer vi kan be om. Og hva er vel bedre anledning enn en oval helg i påskens navn? Foruten påskefrokosten kan disse rettene også spises til lunsj, eller du kan ta en titt på andre oppskrifter til påsken – kanskje blir du inspirert til å invitere til middag også?

Påskefrokostens «må ha»: Egg

Påskebaksten som smaker

En god frokost er ikke fullverdig uten god brødmat. Sammen med favorittpålegget ditt kan hjemmebakte brød eller rundstykker være det eneste som trengs for å få et ekstra bra måltid. Om du samtidig ønsker å by på noe søtt, er for eksempel scones eller croissanter fine tilskudd til frokostbordet.