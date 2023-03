Tilbehør til lammelår – våre favoritter

Lam er nydelig kjøtt som gjerne spises i påsken . Skal du invitere til påskemiddag er for eksempel lammelår et godt valg. Mye passer til lam, og du kan selv velge om du ønsker å gå for tradisjonelt tilbehør eller om du vil utfordre ganen med nye smakskombinasjoner.

Grønnsaker som passer til lam

Poteter – et fast innslag

Få grønnsaker er så allsidige som poteten, og nettopp derfor står den også som et fast innslag på mang en middagsmeny. Stek den, kok den, mos den eller fritter den – her er mulighetene nesten uendelige. Ønsker du en annerledes vri kan du også ty til søtpoteten.

Tilbehør som smaker: Saus til lam

Et frisk innslag – salat til lammemiddagen

Et friskt innslag på tallerkenen er sjeldent å forakte, og det er her salaten gjør sitt inntog i lammemiddagen. Med litt fruktighet og syre som en del av retten blir den enda mer balansert, og får lammet til å synge! Granateple og sitrus er gjengangere i kombinasjon med lam, men du kan også teste for eksempel mangosalat for en spennende vri.