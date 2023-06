Fristende sommersalater

Salater passer både som tilbehør til fisk, kjøtt og grillmat , eller som en rett i seg selv. Det meste kan få plass i salatskålen, men fellesnevneren for sommersalatene er at de gjerne er friske, lette og fulle av smak.

Det fine med salater er at de kan varieres både med kombinasjoner, konsistenser og smaker. Variasjon kan også ligge i hvordan grønnsakene blir kuttet opp. Kål og gulrot i coleslawen skal helst finstrimles, mens en brokkolisalat smaker best med hele brokkolibuketter blandet med tynne strimler av rødløk.

Smak av sommer

Om lengselen etter ferie i sørligere strøk blir for stor, er det ikke feil å hente inn for eksempel greske, italienske eller vietnamesiske smaker i salaten.

Sommer betyr også tid for saftige jordbær, søte bringebær og leskende vannmelon, men hvorfor ikke prøve det i en salat? Søte frukter som nektarin får dessuten frem en ekstra sødme etter en rask tur på grillen.

Mettende salater

På varme sommerdager frister det kanskje med salat til middag eller lunsj i stedet for tunge varmretter, og da er det en fordel at den holder deg mett en stund. Kylling, fisk, vegetar eller biff, få inspirasjon til hvordan du kan sette sammen mettende og smakfulle salater nedenfor.

Sommersalat til grillmat

Spennende smaker

Ikke et vondt ord om isbergsalaten, men noen ganger kan det friste med noe annet i salatbollen. Legg ekstra kjærlighet i tilbehøret og fyll opp bollen med nye kombinasjoner. Flere av oppskriftene under her passer spesielt godt til fisk og kylling.