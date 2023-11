Julekaker 7 slag: Alt du trenger å vite

Det er nok ikke like mange som baker syv slag til jul lenger. Noen holder seg kun til den tradisjonelle pepperkakebakingen, mens andre begynner å fylle opp kakeboksene allerede i november.

Enten du har flere tradisjonelle syv slag på listen til jul, eller du ser etter oppskrift på glutenfrie krumkaker? Her har vi samlet oppskrifter på kjente og kjære julekaker.

Hver familie har gjerne sine egne favorittoppskrifter og varianter av julekaker. Det finnes derfor ingen fasit over hvilke julekaker som utgjør disse syv slagene, men det er noen slag som gjerne går igjen som de vanligste.

Ifølge Opplysningskontoret for meieriprodukter ble disse regnet som de syv slag fra gammelt av:

Å bake syv slag til jul er en gammel norsk tradisjon som har blitt holdt ved like gjennom generasjoner. Opprinnelsen til dette uttrykket er ikke helt klart, men det er flere teorier knyttet til hvorfor syv slag ble valgt.

En tolkning er knyttet til den kristne troen. Mens en annen tolkning baserer seg på gammel overtro, der syv har vært ansett som et lykketall i mange kulturer. I gamle dager trodde man at det å bake syv slag til jul kunne bringe lykke og beskyttelse mot onde ånder og uflaks.

1. De eldste julekakene vi kjenner til her til lands er jernkakene eller de som stekes i ulike jern, som krumkaker og goro.

Det sies at berlinerkranser har fått navnet sitt fra den tyske hovedstaden. Disse har en gjenkjennelig form og er toppet med knasende perlesukker. Det som er spesielt med berlinerkranser er at deigen lages med både kokte og rå eggeplommer.

Goro skal være blant våre eldste kaker. Ifølge Store norske leksikon kom de første kakejernene til Norge fra Holland på 1600-tallet. Det som skiller goro fra andre jernkaker er at deigen først må kjevles ut før leiven legges i jernet. Kakene får mønsteret fra det karakteristiske gorojernet.

Hovedingrediensene i sandkaker er finmalte mandler og smør som gir den gode smaken. Det sies at navnet kommer fra den sandaktige konsistensen på deigen. De sprø småkakene får en skålform som kan fylles med krem og bær og egner seg derfor som dessert . Eller så kan de spises som de er.

Til tross for navnet er disse småkakene slettes ikke fattige på smak. Med eggeplomme, fløte og konjakk på ingredienslisten ble fattigmann regnet som eksklusive da kakene kom til Norden. Derfor sies det at navnet kommer av at man ble «fattigmann» av å bake disse småkakene.