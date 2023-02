Godts beste oppskrifter til fastelavn

Fastelavn skal selvsagt feires med fastelavnsboller. Her finner du alle tipsene du trenger for å diske opp til en real bollefest.

Etter hvert ble fastelavn en betegnelse for en tredagers festperiode før fasten, som da starter med fastelavnssøndag, etterfulgt av blåmandag og feitetirsdag. Sistnevnte er også kjent som den store pannekakedagen .

Når er fastelavn 2023?

Det at vi i dag spiser kremboller sies å være rester av den gamle skikken der man skulle spise ekstra godt for å forberede seg til fasten. Da holdt det ikke bare med vanlige hveteboller, men det måtte boller bugnet av krem til som gjerne mettet ekstra.

Fastelavnssøndag - den store bolledagen

Klassiske fastelavnsboller er hveteboller fylt med luftig krem og jordbærsyltetøy. Frister det heller med nye smaker på krembollen, skal det ikke så mye til for å variere med både smak og utseende.

Bytt for eksempel ut syltetøyet med friske bringebær som røres og blandes sammen i kremen. Er sjokolade mer din kopp te, kan du enten ha hakket sjokolade i selve bollene eller kjøre på med en mektig, deilig sjokoladekrem.

Svenskene har også sin egen fastelavnsbolle kjent som semla . De svenske fastelavnsbollene skiller seg fra de norske ved at en graver ut et hull i bollen etter steking. Denne innmaten blandes med mandelmasse og melk før hullene i bollen fylles med mandelfyllet.

Tips til perfekt krem

Fastelavnsboller er ikke fastelavnsboller uten pisket krem. Ifølge konditor og Krem.no-blogger Elin Vatnar Nilsen skal en perfekt pisket krem smelte i munnen, men samtidig være fast nok til at den ikke sklir av bollene. Eksperten har tidligere delt sine beste krem-tips med Godt:

🤍 Bruk én dessertskje eller spiseskje sukker per desiliter kremfløte.

🤍 Kremen fortsetter å bli tykkere når du rører inn for eksempel syltetøy, så pass på at kremen er passe myk før du tilsetter flere smaker med slikkepotten.

Ekstra tips: Bland ferdig pisket krem med vaniljekrem for en fyldigere smak på kremen.

Finn din favorittdeig

En god bolle er det beste utgangspunktet for de beste fastelavnsbollene. Her finner du både enkle bolledeig-oppskrifter og noen med det lille ekstra om du føler for å gå vekk fra den klassiske hvetebollen.