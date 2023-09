Epledagen 2023

Visste du at vi har en egen epledag? Den faller på den siste tirsdagen i september hvert år, og er til for å markere og feire de norske eplene. Dette er også en gylden mulighet til å få masse inspirasjon til hvordan du kan bruke eplene i hagen. Her har vi samlet noen av våre mest populære oppskrifter med eple – kanskje du får lyst til å arrangere en hyggelig høstmiddag?