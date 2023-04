Smaksprøven av chipsnyheter: – Dette var ikke godt

Sørlandschips har kommet med fem nye smaker på markedet. Godt bestemte seg for å teste de tre smakskombinasjonene som skilte seg mest ut. Foto: Godt

Sørlandschips har igjen lansert nye smaker på potetgullet sitt. Men er de egentlig noe gode? Vi i Godt-redaksjonen har testet.

Denne våren har Sørlandschips kommet med hele fem nye smaker. Det er ikke første gang produsenten lanserer potetgull utenom det vanlige. I fjor kom de nemlig med hockeypulver på markedet, som redaksjonen også testet og lagde sin egen versjon av.

De nye smakene måtte vi også selvfølgelig prøve.

Godt-redaksjonen bestemte seg derfor for å teste tre av dem: Wiener med ketchup, mango med habanero, og sjokolade med appelsin.

Smakspanelet består av seks journalister fra Godt-redaksjonen, MinMote og Avdeling Z i VG.

Spenningen er høy når alle setter seg rundt bordet. Nysgjerrigheten griper noen i panelet som holder opp den ene posen. «Wiener og ketchup?!» utbrytes det.

Wiener og ketchup

Posen åpnes, og flere stikker snuten nedi for å få et snev av pølseauraen. Men det er overraskende lite pølselukt her.

– Lukter det Toro-pizzafyll? Det lukter bare noe vanlig krydder, liksom.

Så knaskes det intens rundt bordet.

Potetgullet er riflet, og ekstremt sprøtt. Omtrent helt perfekt sprøhet, mener flere.

– Sånn crispy chips savner jeg hos andre produsenter! Dette er bra!

SPESIELL KOMBO: Denne smakte lite pølse men mest tomat. Foto: Godt

Men smaken er noe ... smakløs?

– Det er ikke så vondt, men ikke så veldig godt heller. Jeg bare sitter og venter på at det skal komme en smak, men den kommer liksom aldri, sier en.

Det ser ut til at panelet har ganske ulike smaksløker. En utbryter «det smaker mais», mens en annen sier «det smaker tomatpuré».

– Jeg er vegetarianer og har ikke spist pølse på mange år, men ettersmaken gir meg pølse med sprøstekt løk, sier en av deltagerne.

Smaken er noe eddikpreget, og påpeker at den har en lang ettersmak. Dessuten smaker den mest ketchup. Alle er enige om at potetgullet er helt ok.

SPRØ SOM RAKKEREN: Redaksjonen ser positivt på at wiener-potegullet var sinnssykt sprøtt. Foto: Godt

Mango og habanero

Videre går vi over til mango og habanero. Det burde gå rett hjem for tacoentusiaster eller de som elsker meksikansk mat. Men dette panelet er overraskende negative til smaken.

Når posen åpnes kan man kjenne mangoduften med en gang. Det blir litt kvalmende kanskje?

– Det lukter som «mango body butter», utbryter en.

– Det lukter syntetisk, sier en annen.

Det skal vise seg at dette blir potetgullet vi er mest uenige om.

SØTT OG STERKT: Denne var redaksjonen mest uenig om. Foto: Godt

– Den virker litt parfymert. Det er som du har tatt på håndkrem, og så lager du middag. Da smaker det håndkrem.

– Nei, dette er ikke noe godt.

Motstanderne i rommet liker wiener-potetgullet bedre, men de som er positive digger den sterke ettersmaken av habanero.

– Jeg liker smaken av chili. Det prikker lenge på tungen.

Men kunne de brukt noe annet enn mango? For eksempel lime? Panelet diskuterer om det hadde vært en enda bedre idé, mens noen i hjørnet mumler «jeg føler meg seksuelt trakassert i munn».

SER DELIKAT UT: Noen mener mangosmaken ble for mye, mens andre i redaksjonen liker chilismaken. Foto: Godt

Sjokolade og appelsin

Flere i panelet påpeker at de ikke liker appelsinsjokolade i utgangspunktet, mens andre digger det og har gledet seg mest til nettopp denne smaken.

Når posen åpnes sprer duften av Oboy seg i rommet. Mens potetgullet helles i en skål ser man tydelig konturen av sjokolade: potetgullet er nemlig ganske brunt.

– Oi, den ser jo helt for jævlig ut, utbrytes det.

Flere tar seg et potetflak og setter tennene i den brungule chipsen.

Ansiktsuttrykket sier alt.

HOT OR NOT: Sørlandschips vil gi oss påskestemning, men vi har mest lyst til å kaste opp. Foto: Godt

– Denne var helt forferdelig.

– Det var seriøst vondt.

– Det smaker syntetisk banan.

Kommentarene kommer på løpende bånd. Det blir latter og flere grimaser.

– Det er så ille at jeg lurer på hva de har tenkt. Misbruk av poteter. Dette kommer ikke til å holde lenge i butikken.

Ved første tygg slår en rar, varm, fettete oljefølelse oss i munn. Smaken utvikler seg til noe som ligner en rart krydret middagsrett, hvor man ved en feil har tilsatt sjokoladepulver.

– Tenk at vi har brukt kalorier på det her.

Til slutt kommer flesteparten av paneldeltagerne frem til at wienerpølse med ketchup overraskende nok var den beste av disse tre. To stykker sverger til mango og habanero mens ingen satte særlig pris på sjokolade med appelsin.

Hvilken smak er din favoritt? Wiener og ketchup Mango og habanero Sjokolade og appelsin Har ikke smakt

KOM DÅRLIGST UT: Appelsin og sjokolade ble ikke en favoritt hos oss. Foto: Godt

Vi ringer Sørlandschips

Men vi kunne ikke dy oss. Hva hadde egentlig sørlandschips tenkt her? Vi måtte ta en telefon for å høre med dem.

På spørsmålet om hva produsenten har tenkt da de lagde sjokolade og appelsin-smaken, svarer de dette:

– Vi er en utfordrer i chipslandskapet. Vi vil tilføre noe nytt og gjøre potetgull så spennende som mulig, sier Lars Lysø Marthinsen i Sørlandschips.

– Prøver dere ut rare smaker for å få oppmerksomhet?

– Produktet skal være relevant. Appelsinsjokolade er jo relevant for påske, så det var ideen.

OM WIENERSMAKEN: – Her ville vi spille på VM, så vi har en ny potetgull med smaken av wiener og ketchup, mens en annen er inspirert av Sverige med dill og gressløk – en slags landskap mot søta bror, sier Lars Lysø Marthinsen i Sørlandschips. Foto: Sørlandschips

– Er smaken med sjokolade og appelsin et PR-stunt?

– Det er ikke et PR-stunt. Det er litt som hockeypulversmaken i høst, at vi ville lage noe som er helt nytt på chipsmarkedet. Vi får stadig forespørsler om å få den tilbake. Noen elsket den, andre hatet den.

Marthinsen i Sørlandschips forteller at de gjerne vil komme med nye smaker ved de fire sesongene, vår, sommer, høst og vinter.

– Vi har også en del undersøkelser hvor forbrukerne sier at de forventer at sørlandschips skal komme med nye og spennende smaker. Så det er en rolle vi har.

– Nesten 80 prosent av nylanseringer av dagligvareprodukter i USA forsvinner fra markedet fordi de ikke slår an, påpeker markedsføringsekspert Trond Blindheim. Foto: Godt

Er det for å tjene mer penger?

Markedsføringsekspert Trond Blindheim forteller at det er en god strategi for produsenter å komme med «limited edition»-produkter. Han underviser i markedskommunikasjon og forbrukeratferd på Høyskolen Kristiania.

– Den offisielle grunnen deres er gjerne at folk liker ulike ting og har ulik smak. Den egentlige grunnen er nok å få større hylleplass i butikken, sier Trond Blindheim.

– Da presser man andre produkter ut.

Blindheim forteller at det er en grense for hvor mange chipsposer det er plass til.

SER GODT UT: Ved første øyekast ser potetgullet godt ut. Foto: Godt

– Det handler om at de vil ta hylleplass fra konkurrentene. Jo større hylleplass, jo større eksponeringsflate, og jo mer selger de.

– Er det for å skape «hype», slik at flere kjøper produktet?

– Det er også en grunn. Når folk har en god relasjon til merkevaren er sannsynligheten stor for at de vil prøve de nye smaksvariantene til et merke de er på godfot med.

– Er det rett og slett for å tjene mer penger?

– Ja, absolutt.

