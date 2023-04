Stor test av årets påskegodteri

31. mars 2023

Foto: Godt

Helene Mariussen Lagre artikkel

Det er påskeferie, og påskeeggene skal fylles. Vi har testet både gamle klassikere og nye produkter – her finnes alt fra fruktig skumgummi til sjokolade og marsipan. Hva er din favoritt?

Er du klar for påskekos? Vi har gjort en uhøytidelig smakstest av årets påskegodt – her er tips til hva du bør legge i påskeegget.

Panelet besto av én matjournalist, tre motejournalister, én journalist fra Dine Penger og én fra avdeling Z – alle journalister i VG.

Foto: Godt

I panelet fantes det både sjokoladeelskere og skumgummientusiaster. Noen hadde marsipan og appelsinsjokolade som sin favoritt mens andre ikke kan fordra noen av delene. Det er dermed en variert gjeng som dømmer påskegodtet i år.

Panelet har tatt stilling til design, påskestemning, smak og konsistens, og gitt en hvert produkt en score fra en til ti, hvor ti er best.

Prisen som er oppført beskriver hvor mye produktet kostet onsdag 29. mars hos Oda, Rema 1000, Kiwi og Coop Prix – dermed kan noen priser være endret ettersom butikkene er i full gang med priskrig.

Kvikklunsj

– Jeg elsker stemningen med Kvikklunsj. MEN – det er ikke den beste sjokoladen, sier en av testerne.

Det går et gisp gjennom rommet. Har noen virkelig turt å si at Kvikklunsj er kjedelig? En annen paneldeltager tar desperat Kvikklunsj i forsvar:

– Den har jo alt: Søt sjokolade og krønsj. Den er heller ikke så mektig.

Selv om Kvikklunsj ikke er «bare» påskegodteri kunne vi ikke la være å inkludere den i testen. Dette er en klassiker – skal du på skitur må du ha denne i sekken. Det er rett og slett ren nostalgi å knekke den i fire biter. Panelet blir likevel enige om at det ikke er verdens sykeste sjokolade, men at den tilbyr tradisjon og kos.

Score: 9

Pris: 15,5 kroner

Brynild påskeegg med fruktsmak

Brynild serverer oss små egg med flere smaker: Bringebær, appelsin og eple.

Disse ser delikat ut, men ikke la deg lure. Eggene fremstår som fruktige og innbydende, men inni smaker den hvite massen som kunstig banan – selv om man velger bringebærsmak.

Smaken vokser i munnen. Noen spytter ut godteriet i sjokk.

– ÆSJ.

Samtidig strekker andre seg etter en ny bit. Her er panelet altså veldig delt: Noen synes eggene smaker fantastisk og at det knaser sukker på en god måte. De skeptiske i panelet påpeker at ettersmaken er horribel.

– Det smaker veldig syntetisk.

Det kommer altså helt an på om du liker slikt, konkluderer vi, mens en siste paneldeltager utbryter «nei, nei, nei».

Score: 2

Pris: 31,90 kroner

Nidar Favoritter Påske

Nidar påskefavoritter har vi gledet oss til å prøve. Hva er bedre enn en hel sjokoladepose stappet mange ulike biter? Her finnes marsipan, bamsemums, sjokolade med luftbobler og sjokoladeegg med melkekrem.

En paneldeltager leter febrilsk etter marsipanen trukket i sjokolade og tuttifrutti. Det store spørsmålet er om den er gul inni. Hun puster lettet ut etter første javs. Den er gul! Det gir påskefølelse. Men den smaker også litt lite.

Posens vinner blir definitivt sjokoladen som heter «Knas».

Den har nydelig sjokoladesmak, har en tynn og delikat form, og krønsjer ved første tygg. Supergodt! Samtidig mener vi Nidar burde vært mer kreative: Kanskje kunne en bit smakt appelsin, og en annen havsalt? Uansett gir posen skikkelig påskestemning. Men flere spør seg: Hva gjør bamsemumsen her?

Score: 9

Pris: 24,40 kroner

Brynild Påskemix

Brynild Påskemix inneholder både skumgummi, gelégodteri og sjokoladebiter – noe som gjør oss entusiastiske.

Men når vi åpner posen og lar osen av Påskemix trenge inn i neseborene, er vår første tanke «oi» med en rynke i pannen.

Vår andre impuls er «ÆSJ».

Det lukte veldig kjemisk med duft av for mye frukt. Lukter det nesten litt gammel fruktlikør? Eller en dårlig Bacardi Razz? Det er virkelig ikke godt å si. Men vondt lukter det. Men i motsetning til Nidars påskepose byr denne på mer gelégodteri. Og den smaker overraskende godt – i hvert fall den røde og grønne.

Samtidig bidrar geleen til at sjokoladen smaker dårlig frukt. Det har liksom smittet over, noe som er ekkelt. Dette gjør panelet lite imponert, og flere må legge fra seg bitene. Dette var ingen høydare.

Fra: 2

Pris: 41,47 kroner

Cloetta Påskesum

Her får vi servert skumgummi formet som påskehare i hvitt og gult.

Skumgodteriet har en overraskende frisk smak. Her var det faktisk en distinkt smak av frukt, påpeker en i panelet overrasket. Dessuten er det perfekt fluffy konsistens, sier en deltager mens han biter tennene i skummet og drar det en halv armlengde før biten rives av. Dette er elastiske saker.

Men det kan bli for mye av det gode. En hel pose vil bli kjedelig i lengden, men i et påskeegg sammen med sjokolade er den perfekt.

VI MÅTTE SAMMENLIGNE: På bildet kan du se påskeskum til venstre og Squashies til høyre. Hva er din favoritt?

Men panelet består også av noen antiskumentusiaster.

– Dette smaker helt likt som juleskummet. Kjedelig og ukreativt.

– Den er fattig i smak.

– Vanlig sukkerspinn smaker mer.

Påskeskummet smaker altså som alt annet skum – og liker du skumgodteri antar vi at dette slår an.

Score: 6

Pris: 9,10 kroner

Squashies drumsticks

Vi går videre til neste skum på listen. I denne skal vi få påskekyllinger med smak av appelsin og ananas.

I motsetning til konkurrenten ser Squashies mye friskere ut, både på grunn av en sterkere farge og fordi konsistensen er mer fudgy og fuktig.

Squashies fremstår fuktigere enn Påskeskum.

Appelsinsmaken tar fullstendig overhånd i ganen, men smaker omtrent ikke ananas. Det er skuffende! Det er nesten som å drikke appelsinsaft – som ikke sto helt til forventningene. Andre i panelet mener denne vinner over påskeskum og at den smaker som Solo-is.

– Jøss, dette er ekte smak av appelsin.

Samtidig ser bitene ut som misfoster. De har prøvd å lage søte små påskekyllinger, men noe må ha gått meget galt. Uansett lar vi skumelskerne gi score til dette produktet:

Score fra: 7

Pris: 29,90 kroner

Hva er din påskefavoritt? Kvikklunsj Appelsinsjokolade Marsipan Skumgummi eller gelegodteri

Nidar appelsinmarsipan

Nidar tilbyr en marsipan med mørk sjokolade og appelsinsmak.

Igjen er panelet delt mellom marsipanelskere og marsipanhatere. En paneldeltager, som lett velger marsipan fremfor alt annet snadder, påpeker at marsipanen er veldig saftig med en mild appelsinsmak.

Smaken blir heller ikke så søt når den er trukket i mørk sjokolade. Dessuten har snopet perfekt størrelse.

Etter denne positive beskrivelsen drister en marsipanhater seg til en bit.

– Nei æsj, forferdelig. Det er altfor mye appelsinsmak. Sjeldent dropper jeg søtsaker, men denne dropper jeg lett.

Marsipan-elskere: 7

Marsipan-hatere: 1

Pris: 75,14 kroner

Anthon Berg marsipanegg

Vi måtte også teste denne påskeklassikeren: Marsipanegg trukket i sjokolade med et hard søtt lag utenpå.

Disse er svindyre – for 124 gram skal Anthon Berg ha nesten 80 kroner. Det er en hårreisende pris. Men hvordan er smaken?

– Dette er påskens ribbe, plumper det ut fra en i panelet.

«Mmmm» runger det i rommet. Marsipanentusiastene griper til seg de fargerike eggene. Det er god balanse mellom smakene: ikke for søt, og den smaker ekte marsipan – ikke bare sukkermasse, som andre produkter gjør. Dette er i samme gate som Nidar, men denne byr på mer tekstur og ekte marsipansmak. Du får også mye krønsj med det harde laget utenpå. For marsipanelskere er Anthon Berg 10 av 10!

Også de som ikke er så begeistret for marsipan liker denne. Den smaker kvalitet – men er definitivt ment for de voksne i familien.

Score: 8

Pris: 78,90 kroner

Freia Påskekompiser

Klassisk melkesjokolade i små biter pakket inn i gul aluminiumsfolie.

Vi får med en gang en positiv innstilling til denne: «Påskekompis». Det høres så koselig, søtt og nusselig ut! Det er perfekt å dele med kompiser på tur. Det er også lagt innsats i design – det trekker opp.

Men når vi river av folien blir vi skuffet. Hvorfor er det ikke noe utpreget mønster på selve sjokoladen? Vi vil se harepuser og kyllinger!

Dessuten er dette bare vanlig Freia-sjokolade. Det ville vært billigere å kjøpe en sjokoladeplate. Misforstå oss rett: Vi elsker Freia melkesjokolade, så produktet holder høy smakskvalitet. Men det er kanskje litt kjedelig?

Score: 6

Pris: 30,42 kroner

Kinder påskehare

I forhold til påskekompisen over så er denne haren mer forseggjort. Både designet utenpå og mønsteret på sjokoladen ser ut som en søt hare. Det er en gledelig overraskelse.

Påskeharen er som et veldig stort Kinder-egg, noe panelets sjokoladeelskere digger. For hvem liker ikke den fløyelsmyke melkesjokoladen som tar deg rett tilbake til barndomsminnene hvor man hoppet av glede av en liten plastleke i en gul boks? Sjokoladen smelter perfekt på tungen og er både søt med litt syrlig smak fra den hvite sjokoladen.

Men de kunne med fordel gjemt en overraskelse inni! Kanskje nonstop eller en leke?

Men, designet gir definitivt påskestemning og er en vinner for de som elsker Kinder Egg.

Score: 8

Pris: 37,90 kroner

Nidar sjokoladeegg

Nidar tilbyr også påskeegg med melkekrem.

Panelet er begeistret for designet. Det ser veldig påskete ut fordi formen ligner et klekt egg. Inni er det et mykt og seigt melkefyll som minner om hvit sjokolade med et hint av yoghurt. Det er nesten som Kinder-egg. Denne er nydelig og vi digger det. Smaken gir derfor en høy score, men utseendet trekker også opp.

– Jeg er en Freia-jente, men her gjør Nidar noe bra!

Score: 8

Pris: 21,97 kroner

Freia påskeegg

Disse er for mange obligatoriske i påskeferien: Sjokoladeegg fylt med melkekrem.

Selv om Nidars sjokoladeegg scoret høyt er det ingenting som slår dette. Freias påskeegg har en mer spennende smaksdynamikk og er luftig og god i konsistensen. Vi liker også kombinasjonen av den harde sjokoladen utenpå og den myke kremen inni – kontrastfylt er stikkordet. Men den må nytes i ro og mak, bit for bit. Det er mye smak og kan bli veldig søtt om man gomler innpå for fort.

Utseende er dessuten ti av ti – produktet gir et utrolig bra visuelt konsept. Det er gøy å spise, men vi savner skjeene. Kjedelig å ta med disse på tur når du har glemt skje. Samtidig er det eneste plastfrie produktet vi finner på bordet foran oss. Det fortjener skryt.

Score: 9

Pris: 47,45 kroner

Freia Drasjerte Sjokoladeegg Mini

Freia tilbyr flere påskeprodukter – her melkesjokoladeegg med et søtt og sprøtt overtrekk.

Når vi åpner posen lukter det ekstrem vanilje. Så godt! Det er som om eggene er blitt rullet i vaniljesukker før de fant veien til posen. Det gir en behagelig start på smaken. Dessuten er eggene pastellfarget – det synes vi er positivt. Eggene krønsjer bra og smaker godt. Laget utenpå sjokoladen er ikke for tykt, men helt perfekt.

Men det smaker også bare helt vanlig sjokolade. Produktet gir absolutt påskestemning, men det er kjedelig. En paneldeltager sier det godt:

– De var veldig gode. Men er det den jeg kommer til å kjøpe på butikken? Nei. Da vil jeg prioritere andre ting.

Score: 5

Pris: 24,57 kroner

Anthon Berg sjokoladeegg dragé

Disse ligner på Freias miniegg, med knasende og fargerikt ytre, og sjokolade inni.

Den største forskjellen er at dette er mørk sjokolade. Dette er helt klart en vinner for de som elsker mørk sjokolade, og passer kanskje best for de eldre i familien, eller for de som ikke vil ha veldig søtt godteri.

For de av panelet som elsker melkesjokolade over alt på jord, blir denne i det mørkeste laget.

Dessuten er det litt kjedelig – vi skulle ønske det var noe mer spennende inni egget. Men sjokoladen er god og mektig. Man bare orker ikke så mange av dem.

Score: 4

Pris: 71,11 kroner

Lindt miniegg double milk

Nok en gang åpner vi en pose med sjokoladeegg.

Fargene på papiret er delikate. Eggene er veldig små og søte, noe som appellerer til store deler av smakspanelet. Når vi tygger løs, får vi en positiv overraskelse: egget er fylt med hvit melkekrem, som har vist seg å være en favoritt hos mange i panelet. Det er veldig god smak, og minner en del om Freias påskeegg, bare mindre format.

Samtidig påpeker noen i panelet at eggene i starten har en slags fruktsmak før sjokoladen kicker inn. Den er også overveldende søt. Det trekker noe ned. Men vi er særdeles fornøyd med denne.

Score: 8

Pris: 60,97 kroner

Lindor mini melkesjokoladeegg

Lindor tilbyr også sjokoladeegg – disse har et mykt indre.

Vi undres når vi ser på pakken. Den er knallrød og det eneste påskete er en liten har i høyre hjørnet. Designet skriker julestemning, noe som er litt rart. Men mens vi pakker opp de små søte eggene er vi spente. Ved første tygg legger vi merke til en kremete konsistens.

– Uæh, sier en i panelet.

For vi får oss et sjokk. Dette smaker helt ærlig som å ta en skje med smør og stappe det i munnen.

Noen liker det kanskje – men det smaker altfor meget. Smaken blir for så vidt bedre når sjokoladelaget utenpå blandes med kjernen. Men dette er rett og slett litt ubehagelig. Det er skuffende, siden merket er så anerkjent.

Score: 4

Pris: 59,67 kroner

Toblerone påskeegg

Toblerone har samlet deres tre mest klassiske sjokolader i smaksprøvestørrelser. Smakene du kan opplev er hvit-, mørk- og melkesjokolade. Men hvorfor har de ikke med flere av de gode smakene, som den med ristede mandler?

Panelet har trøbbel med å åpne pakningen – man har ikke lyst til å rive, men man må. Det gir minuspoeng. Toblerone har prøvd seg på et påskedesign.

Vi legger trykk på «prøvd», fordi det ser ut som en i markedsteamet har latt tenåringen sin lage et halvhjertet utkast i Paint.

Det virker som pakken vil se ut som et egg, men det ser mer ut som en slapp fotball – og påskedekoren er alt for subtil. Vi vil ha mer påskestemning!

Score: 4

Pris: 119,34 kroner

Lindt intens oransje

Denne smaker som navnet – intens appelsin. Men smaken er veldig god om man liker appelsinsjokolade. Sjokoladen følger også med en liten gulrot: tynne gode mandelflak. Det gir sjokoladen mer dybde og krønsj – men det burde vært mer. Hver gang vi tar en bit skulle vi ønske at det knaset hardere. Samtidig smaker den litt bittert.

Sjokoladen smaker litt det samme som den klassiske appelsinformede sjokoladen med oransje papir som kommer i flere appelsinbåter.

Denne sjokoladen er for de voksne som liker mørk sjokolade.

Men – mener en av våre appelsinsjokoladeelskere – du klarer aldri i livet å spise opp hele. Ta den med på tur og del med flere!

Score: 6

Pris: 57,07 kroner

Dette ble resultatet av påskegodt-testen

Det er ingen tvil om at klassikerne er populære av en grunn: Både Freia Påskeegg og Kvikklunsj scorer 9 av 10 hos oss, og havner på toppen av pallen. Også Nidars Favoritter får samme score – vi elsker de mange sjokoladealternativene. Vi anbefaler disse til påskeegget på det sterkeste.

På bunn finner vi Brynild Påskemix og Brynild påskeegg med fruktsmak. Begge får ikke mer en scoren 2, da dette blir for syntetisk for panelet.

Anthon Berg scorer høyt på marsipanfronten, mens Nidars marsipan med appelsinsmak er hakk i hæl her.

Vi håper uansett du finner noe du liker. God påske!

Foto: Newspilot Autoprint

Publisert: 31.03.2023 kl. 15:48

Oppdatert: 01.04.2023 kl. 12:37

Påske

