Restaurant Einer: – En av de virkelig store favorittene

IMPONERTE OSS: Vår anmelder er imponert over Einers kjøkken - denne restauranten kommer til å bli enda mer populær, mener han. Det er absolutt verdet et besøk.

Kjøkkenet hos Einer overrasker med smaker vi ikke har smakt før og kombinerer tradisjonelle råvarer med en moderne vri. Her er noen gode grunner til at du bør besøke Einer i Oslo.

På Einer sitter glade mennesker og spiser mat og vin. Det skravles høyt, kanskje fordi det må til for å overdøve naboen. Men der akustikken er tung og vanskelig, er hverken mat eller service det samme.

Brødserveringen kommer med kinnet smør sammen med kjernemelken. Det er et godt smør med en fin syre. Brødet er litt underhevet, men har god smak.

Kjøkkenet overrasker med smaker vi ikke har smakt før. Som retten med kålrot. Den er behandlet på alle mulige vis, kokt, tørket og bakt. Det endrer teksturen i selleriroten. Den får et annet tygg, blir seigere og får nesten en kjøttaktig kvalitet.

I all den tid vi leter etter substitutter for kjøtt, så er kjøkkenet inne på noe her.