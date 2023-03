Dampende stemning og god smak

Nå har de en restaurant på Frysja, et bakeriutsalg og pizzeria også på Frysja. De har også en Babbo i Berlin. Og nå et hjørne i enden av Parkveien. Det er imponerende at en så liten gruppe har så mange baller i luften.

Men det er kanskje det som er noe av det største her. Det Babbo Collective får ut av smak fra det lille hjørnet er imponerende. Det minner om måltider servert i like trange og svette små hjørnelokaler i Paris og København.

Cd-veksleren lirer av seg slager på slager av gammelmanns-rock til generasjonen som ikke har ironisk distanse. Det er ikke tegn til et rødmende ansikt når 10cc’s «Im not in love» ruller i gang. Det er som om ingen av gjestene klinte til denne låten i et telt i 1994. INGEN. Puh.