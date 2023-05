Restaurantanmeldelse av Pillefyken: Skikkelig god mat

Har du mulighet til å la bilen stå, få andre til å hente barna eller ikke dra tilbake på jobben, er å utforske vinkartet en mulighet du ikke bør la gå fra deg. Prisene er gode, utvalget er flott og varierende. Du får flasker her som du ikke ser så mange andre steder. Det er ikke uten grunn, for folkene bak, er to av de viktigste aktørene i Oslos restaurantmiljø det siste tiåret.

Noen steder er viktigere og større enn de gir inntrykk av. Pillefyken er et slikt sted. Et sted som inviterer deg til å bli en del av noe større om du vil. Når du får smakt på maten og får navnet til bøndene som har laget den maten du spiser, så knyttes du og maten nærmere. Det er viktig i den tiden vi er i nå. Det er nemlig ikke slik at det enkleste er at prisen er lav, slik som den trønderske familien har messet i årtier. Det viktigste er at det lages sunn og skikkelig mat nær deg, og at du forstår hva som skal til for å dyrke og lage den maten.