Restaurantanmeldelse av Panu: Pa-Nam

Det er et godt utgangspunkt for en kveld.

For en start på et måltid. En berlinsk øl følger østersens vei ned halsen. En flaske med fransk chardonnay skal følge resten av måltidet.

Naboen forteller at det er noe galt med vinen. Han bruker litt tid på å forklare problemet. Det viser seg at vinen er litt for ... tom! En god vits, fortalt før, men som med all humor, det handler om å finne det riktige tidspunktet.