Restaurantanmeldelse av Kanpai Izakaya: Skål!

Vi befinner oss i et kryss, der trikken skriker i svingen, bare et steinkast unna Hegdehaugsveien. Her ligger en kjeller fylt til randen av røde papirlamper, eikeinnredning og lukt. En izakaya er den japanske versjonen av bistroen. Den vi besøker er en ren og pen variant, som det passer seg mot vest. Klientellet er ungt og har smittende godt humør. Stemningen er god, selv på en tidlig ukedag.

Det er en voldsom smaksopplevelse. Det voldsomme og overlessede smaksbildet blir tatt videre i retten soba carbonara. I en kremet saus ligger sobanudler og kongekrabbe. Det er garnityren som gjør det hele forvirrende med mengder av bonito-flak, ørret og lodderogn, og til slutt strimlet nori. Dette kunne vært et svar på den kjente retten spagetti og løyrom, kanskje enda bedre med den saftige krabben. Men fokuset forsvinner, og all smaken forvirrer.

Det er et sted der du lett kan samle mange venner, Kanpai. Ordet er en japansk skål, tøm begeret, som bør ytres lett euforisk med iver. For her kan ingen si det ikke finnes noe de ikke har lyst på. Til det er menyen for lang. Ingen av rettene er av de beste i byen, men de er gode nok, og regelen er ganske enkel. Ingen måltid er bedre enn selskapet.