Restaurantanmeldelse av Dim Sum by Taste of China: Dampende hverdagsluksus

25. august 2023 Restaurant

DIM SUM I OSLO: Hos Taste of China får du teksturer og smaker du ikke får andre steder. Foto: Mathias Steinbru

Er lommeboken for slank for en snartur til Hongkong? Ta turen til Tordenskiolds gate.

Det er et langt stykke fra tehusene i Hongkong til Oslo. Drømmen om vognene som glir mellom bordene, fylt med dampende bambuskurver blir nesten vekket til live i det man biter gjennom den halvgjennomsiktige rismel-deigen. Når svinekjøttet, de tørkede rekene og kokte peanøttene treffer tunge og gane er det som om det ikke gjør noe at Tordenskiolds gate ikke er Wellington Street og Oslo ikke er Hongkong.

Pannestekte reddik-kaker med reker og svinekjøtt. Silkemyk i konsistens, litt sprø på utsiden, med små biter av stor smak, toppet med chiliolje. En liten rett der utseendet lett kan dømme retten nord og ned. For den lett bleke, nesten gjennomsiktige og litt geléaktige rektangulære boksen gjemmer en smak så finstemt, overraskende og herlig at når du har tatt din første bit får du et smaksminne du vil hente frem igjen og igjen.

Kinesisk mat er full av teksturer vi ikke finner i moderne norsk mat. Det er sprøtt, seigt, knasende og mykt på samme tid. Det er uvant, men etter et par biter er det ikke vanskelig å forstå hvorfor de har helt egne ord for de teksturene. Kyllingføtter er et eksempel på det. I den friterte og kokte kyllingfoten er det gelatin, det er brusk, det er bein. Alt går inn i munnen og bare de store beina går ut. Det gelatinøse skinnet er dekket av en søtlig krydret saus.

Det er søtt, surt, salt og sterkt om hverandre. Søte boller med vanilje demper heten fra det forrige tygget.

Vaniljeboller. Kyllingføtter. Reddik-kaker.

Dim sum er frokost, lunsj og brunsj, spises best med te som følge, men kan spises hele dagen. De store tehusene kan åpne så tidlig som seks om morgenen. I Oslo får du bare tilbud om dim sum på ettermiddagen. Vinlisten er ikke enorm som på andre steder, men utvalget er nøye kuratert, og prisene er som kuppkjøp å anse. Et selvvalgt forsøk med rød burgund passer merkelig nok godt til mange av rettene, men hvitvin og øl vil kanskje være for noen å foretrekke.

En liten sky ligger i bambuskurven. Den luftige deigen er lett og seig på samme tid. I midten er det svinekjøtt med en søt krydret saus, Cha Siu Pao. Siu Long Bao er dampede dumplings med svinekjøtt og kål. Det er søtt og rikt, det er seigt og godt.

Tofuskinn-vårruller er fylt med svinekjøtt, shiitake og bambusskudd, det er jordlige men friske toner. Tofuskinnet er seigt, og sausen rundt er søt.

Siu Long Bao - dumplings med svinekjøtt og kål. Siu Mai - svinekjøtt-dumplings med sesamolje. Biff-ravioli. Risnuddelrull med fritert gluten inni. Hai Wong Ha Siu Mai - dumplings fylt med krabbe og scampi. Tofu-vårull.

Fritert og dampede ravioli med biff og vårløk svømmer i ingefærsaus. Det er dampende varmt, og det kan være lurt å vente litt fra bambuskurven kommer på bordet til du putter den lille okseballen i munnen. Det er hett nok også etter en stund.

Silkemyke risnudelruller ligger rundt fritert gluten. Toppet med søt soya er det en umamibombe som er søt, salt og sprø. Igjen er konsistensene ukjente med herlige.

Har Gow - dumplings fylt med scampi og bambusskudd. Fritert tofu med svartbønnesaus. Banh Bao Hai San - søte hveteboller fylt med scampi og kamskjell. Nr 12 - dumplings fylt med tørkede reker, peanøtter og svinekjøtt. Friterte won ton. Rispastarull.

Du er aldri alene på Dim Sum by Taste of China. (Her er det nesten bestandig fullt, så vær smart, book i forkant.) Det er noe av det herlige. Det strømmer ut bambuskurver fra kjøkken til bord, luften fylles av lukter, det høres frydefulle og begeistrede utrop fra kriker og kroker, og midt på, bordet du selv sitter ved fylles opp med tårn av 1, 2, 4, 6, 12, 14, 15, 16, 17a, 17b og 24.

Du løfter på lokkene og det dogger på briller, det kiler i neser, og det tar ikke mange sekundene før et par spisepinner finner veien ned i kurven og du hører et lite fortvilet men kvalt rop etterfulgt av masse pusting med åpen munn full av dampvarm mat.

Skyll ned med varm te, drikk en Tsingtao, eller fordyp deg i rieslingkartet, mens du venter på at neste bit blir litt kaldere. Og du, prøv noe du ikke har prøvd før. Det er det som er gøy.

