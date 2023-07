Restaurantanmeldelse: Winther Edholmen

Med det beste fra eget ysteri, pizzabunn med kvaliteter du ikke finner maken til, og med en utsikt du ikke finner annet sted enn på Hvaler, burde suksessen i sommer være klar for Winther.

Helt ytterst på tuppen, med utsikt til plankebyen og Sverige, ligger et lite smykke av en marina. En blanding av stål, glass, svaberg og betong utgjør restauranthuset. I klassisk Jensen-Skodvin-stil ligger det der. Fylt med folk, ost, pasta og pizza, fremstår det hele som en sommerhit. Over glassfasaden på taket, er det en bar med eget basseng.

Edholmen har aldri hatt et større kontinentalt uttrykk. Selv om sommergjestene har vært her i mange tiår.

Rommet er stort, utsikten større. Det er langt fra kjøkkenet, men det starter bra. De store glassflatene og den sterke sola gjør at servitørene løper rundt med raske briller. Det går fort, så fort at deler av bestillingen forsvinner.

Solsiden: Et godt sted å være i sommer

Menyen er grunnet i det som finnes rett utenfor. Det er østers plukket på øyene rundt, det er krabbe og sjømat. Det er også klassiske barnevennlige retter, for de av oss som fortsatt ikke har barn som spiser det de blir tilbudt; bolognese og pizza. Og det er mye ost.

Østers fra det lokale østersprosjektet «Storm» kommer i varierende størrelser. De små er søte og virkelig gode, kjøttete og herlig. For en start på lunsjen.

Her ble østersen servert med sitron, så diskusjonen om klassisk, fransk østerskondiment trenger ikke rase rundt bord i de mange hjem eller i de mørke avkroker av sosiale media, som næres av sjalusi og bitterhet, denne gang.

Biff og svineragu klenger seg til tagliatellen slik den skal. Det er fine små biter av kjøtt og saus på de lange pastalissene. En god bolognese, de kan sin pasta her på Edholmen.

Det samme kan man si om pizzaen. Det er lett å ty til det fineste mest industrielle melet som gir det luftigste skorpene når man skal lage pizza, i hvert fall i denne stilen. Men det ender ofte i at bunnen bare blir et redskap for å føre saus og ost til munnen, helt uten egenverdi og smak.