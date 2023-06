Restaurantanmeldelse av Villa Paradiso Munch brygge

8. juni 2023 Restaurant

Pizza Bianche med friarielli og salsiccia. Foto: Mathias Steinbru

Mathias Steinbru Lagre artikkel

Villa Paradiso Munch Brygge Oslo $$ $$ Vis mer

Under Munchs ruvende fasade ligger en solrik plass, med en overraskende god italiener. Du finner den hvis du følger køen med mennesker.

På Munch brygge kommer det en konstant strøm av pizza ut til en full uteservering. Med været vi har om dagen er det nesten overraskende at folk velger å sitte i solsteiken. Men har man brukt en hel dag på regneark og kunderelasjoner er det kanskje akkurat sterk sol og en kald øl man trenger.

Det er åpenbart stor trafikk og mye arbeid for servitørene som småløper mellom bordene. Gjestene slutter ikke å strømme på, ikke før kjøkkenet stenger. Men selv i alt stresset koster de på seg et smil, mens de stresser forbi. Ingen tegn til sure miner og slitasje, enda.

Focaccia. Foto: Mathias Steinbru

Menyen på Villa Paradiso er italiensk. Forretter, insalada, primi, seconda og pizza. Du kan få deg et måltid og bli mett på den italienske måten på brygga, eller nøye deg med en salat eller pizza.

Aperitivo, den lille perioden hvor man møtes før middag, er en stolt og god tradisjon. Enkel snacks, svalende drikke, alt for å bygge opp appetitt til kveldens middag. Lite passer bedre enn den originale flasken med Campari soda. Verdens første ferdigmiksede drink på flaske.

En designklassiker fra 1932. Elegant og futuristisk, med en bitterhet og sødme som kan høvle litt av toppen på dagens stress. Sammen med oliven, salami og små biter med smak som har som mål øke appetitten. På Villa Paradiso har de et lite utvalg Stuzzichini, snacksen som serveres under aperitivo.

Servicen preges av mange gjester. Det er få spørsmål om drikke, også når man bestiller mat.

Antipastien har preg av Venezia. En carpaccio etter Harry’s Bars metode, den legendariske restauranten som også har fått æren for Bellini, er tynt skåret kjøtt og den berømte dressingen. Her blir den også servert med rucola. Det fungerer fint. Kjøtt og dressing har en deilig sødme og stor smak.

Harry’s Bar style Carpaccio. Foto: Mathias Steinbru

«Cicchetti» betyr lite, eller ingenting, men det kunne ikke vært lenger unna sannheten.» sa Stanley Tucci, i serien «Searching for Italy». Cicchetti er frokosten som ble laget for å gi kjapp mat til sultne sjømenn.

Det er store smaker på små stykker brød. Det er fisk, skalldyr og kjøtt. Med et lite glass vin, kommer det kanskje aldri til å slå helt an som frokost i vår tid, men som en lunsj og snack er det nærmest uslåelig.

På Villa Paradiso er det tre cicchetti: Baccala matecato, puré av klippfisk, på et avlangt stykke brød av den fine sorten. Fontana og salami er et godt ostesmørbrød, og focaccia med potetkrem og sprø guanciale. Det er enkle cicchetti, nærmere ingenting enn det Tucci får til frokost, men vi er jo et stykke fra Venezia.

Cicchetti, venetiansk aperitivo. Foto: Mathias Steinbru

Over til primi piattien, den første retten, og valget falt på en fylt pasta fra Emilia Romagna. Fyllet består av parmaskinke og parmesan. De store lommene fylt med skinke og ost ligger på tallerken dekket av en saus med sort trøffel og parmesan. Det smaker trøffel av sausen, men det smaker mer av bechamel enn parmesan. Innholdet er saftig og salt, men smakene forsvinner litt i sausen.

Tallerkenen er pyntet med ertespirer, som for én gang skyld kanskje kan sies å være i sesong, men som ikke tilfører så mye annet enn det rene grønne.

Husets fylte pasta. Foto: Mathias Steinbru

Villa Paradiso har alltid vært kjent for pizza. Stekt i vedfyrt ovn på høy temperatur. Den har svidde svarte flekker og luftig skorpe. Den hvite varianten med friarielli og salsicca er salt og saftig. Friarielli, en grønnsak i brokkolifamilien, tilfører lett og behagelig bitterhet. Bunnen er fint stekt, men den mangler litt på smak. Den fungerer mest som et redskap for å føre ost og pølse til munnen.

Bistecca Foto: Mathias Steinbru

En bistecca er et forglemmelig stykke grått kjøtt, ganske langt unna lovnaden om et rosa indre. Biffen serveres med asparges stekt i persillesmør. Asparges og persille er vinnerne i denne retten.

Cannolo, det sicilianske friterte bakverket fylt med ricotta er en god avslutning på måltidet, og tiramisuen er en adekvat søt dessert.

Sicilias stolthet, Cannolo. Foto: Mathias Steinbru

På Villa Paradiso Munch brygge får du en plass i solen, god stemning, og etter hvert drikke og mat. Det er en restaurant som sluker og spytter ut i et heftig kjør.

Men til å være nettopp det, er kvalitet og smak overraskende god. Men bestill bord, ellers risikerer å vente lenge mens du ser på folk som skåler og ler.

Også du, min Tiramisu. Foto: Mathias Steinbru

Vil du få inspirasjon og tips til gode oppskrifter? Den lille salatkokeboken inneholder over 40 deilige oppskrifter, og kan kjøpes i vår nettbutikk (fri frakt!)

Publisert: 08.06.2023 kl. 21:16

Oppdatert: 09.06.2023 kl. 10:44 Del

Finn flere artikler : Villa ParadisoRestaurantanmeldelsePizza

Premisser for VGs restaurantanmeldelser Anmeldelsen er et øyeblikksbilde av et måltid, en subjektiv vurdering av måltidet anmelderen blir servert der og da. Anmelderen og Godts redaksjon velger hvilke restauranter som anmeldeles. Restauranten blir i utgangspunktet besøkt én gang. Terningen reflekterer en helhetsopplevelse, der mat, service, og stemning bedømmes samlet. En restaurant bedømmes etter ambisjon og restaurantens tilhørende kategori og sjanger. Anmelderne ser bort fra åpenbare arbeidsuhell. usedvanlig god opplevelse meget god opplevelse god opplevelse en grei opplevelse med en del feil og mangler en dårlig opplevelse med flere feil og mangler usedvanlig dårlig opplevelse Har du kommentarer til anmeldelsen? Si din mening i kommentarfeltet, eller skriv en kronikk og send den til debatt@vg.no.

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Godts ukemeny