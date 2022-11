Restaurantanmeldelse av 1947 Gandhi: Mørk og velduftende kjellerstue

Ned noen trapper, forbi et spa, klorlukten renser innsiden og utsiden. Inn en dør i gangen står et rundt bord med plass til fire.

Lokalet er mørkt, et herlig preg av mange års restaurantdrift – pyntet og gjort fint. En fin avveksling fra de i overkant flotte lokalene som dukker opp i byen i et rasende tempo.

Chaat – indisk snacks som finnes i like mange varianter som det finnes regioner og kokker. Chaat er egentlig større en snacks, det er en rett som treffer alle smakene i en munnfull, og man kan spise til alle døgnets tider. Mens utførelsen kan variere, er det alltid noen fellesnevnere. Den syrlige sausen, det fine heten, sprø elementer som her: kjeks og ristede erter.

Okra serveres sprøtt, syrlig og pent. Det er mange som kan ha problem med den spesielle konsistensen okra kan ha. Det kreves en tilvenning for å like slim som konsistens. På 1947 Gandhi gjør de som på den kjente Dishoom i London. Okra blir kuttet i strimler og friteres. Servert i en fritert bolle. Det er salt, lett bittert og sprøtt .

Tandoori, navnet på en ovn, men her retter laget i den eldgamle ovnstypen med ekstrem høy temperatur. Her på Gandhi er det mellomretter. De kommer uten ris, og uten de store mengdene med saus man ofte får i restaurantene som lener seg mot den engelsk-indiske tradisjonen. En sylskarp syre kamuflerer nesten smaken av blekksprut, en liten dekorativ stripe med saus under sjømaten skal ha et lite hint av safran, men den forsvinner i syren.