Restaurantanmeldelse av Ahaan: Enorme smaker

8. september 2022 Restaurant

Ahaan har fått nye lokaler i nye Sommerro på Solli plass.

Terje Ommundsens thai-spiseri har blitt større, flottere og enda bedre enn det var.

Petter Stordalens nye prestisjehotell Sommerro har åpnet, til stort ståk og ståhei. Det er et nytt kraftsentrum i servering og overnatting som trekker mengder av folk ut av Oslos sentrum. Igjen er det andre folk enn dem med masse penger og litt dårlig smak som regjerer gatene på Oslos vestkant.

Det er ikke slik at de med høy arv ikke fortsatt er dominerende, men innholdet har fått en større dimensjon og tyngde.

Terje Ommundsen har flyttet både Plah og Ahaan ned til Sommero. Det skorter ikke på ambisjoner, og åpningen lover svært godt.

I inngangspartiet til det som tidligere var det monumentale kraftbygget til Oslo Lysverker ligger Ahaan. Terjes enklere thai-spiseri. To store rom er avdelt med glassvegger. Rommet er smakfullt innredet i en slags ny-art-deco-kolonialistisk stil.

Menyen er trykket på store og lett uhåndterlige ark som ikke passer bordene. Bordene er ikke de som skulle vært her, de kommer, sier de. Slik er det å flytte inn i et nyrenovert bygg.

Dørlåser er montert feil vei, brannalarmer går. Så lenge solen er høstvarm gjør et lite avbrekk i måltidet lite. Slik er det å overta bygg. Alt må kjøres inn. Digitale brytere til lamper må finnes, lys må dimmes i store sentraler. Smarthus blir dumme som murstein. Men alt dette er langt mer frustrerende for kokker og servitører enn det er for gjester.

Kaplu Miang

Gratinerte sjøkreps

Europeisk eller fransk matlaging tilstreber seg balanse. Det skal være balansert sier man. Balanse mellom smakene i én rett. Er det ikke det, er den ikke fullkommen. Slik er det ikke i thailandsk mat. Det er balanse i måltidet som er det viktige. En sterk, en søt, en syrlig rett, noe fyllende, noe lett, relisher i alle former og farger. Det er en helt annen måte å spise på, og det krever på mange måter at bordet fylles opp med alt som finnes av retter.

Du kan, for enkelhetens skyld, og hvis dere ikke er for mange, gå for kokkens valg. Så vil du få balanse i måltidet og herlige smaker levert på bordet. Eller så kan du gå lett bananas på den store menyen, men det kan være vanskelig å begrense seg, for det meste er fristende.

Vinlisten er full av tyske viner av høy kvalitet. Ofte er det vin med restsødme som anbefales til det sterke, men frukt, konsentrasjon og høy alkohol kan gjøre jobben vel så bra. Vinen anbefalt står seg fint mot det aller meste.

Et grønt blad, Kaplu Miang, er en kjent gateklassiker. Reke, peanøtter, kokos, sterk saus, en rik umamismak fra fermenterte reker. At så mange smaker kan fylles i et blad er utrolig. Hvert tygg avdekker nye smaker, salte, sure og gode.

Gratinerte sjøkreps med chilirelish er passe grisete å spise, men det søte krepsekjøttet er herlig mot den hete relishen.

Entrecôte

Thaipølse

Grillet piggvar kommer apart med salatblad, grønne bønner og risnudler. Piggvaren er saftig og herlig. Den syrlige sausen løfter den fine smaken av fisk. Piggvarens herlige gelatinrike bein er deilig å suge all smak fra. Skinnet er sprøtt, knasende og akkurat passe seigt med det fine fettlaget under. Pescetarianerens baconsvor kan man nesten kalle det.

Grillet entrecôte med en herlig sterk chili, ristet ris og koriander frembringer eufori og svetteperler i pannen. Det brenner på tungen, men kjøttet spruter saft for hvert tygg. Entrecôten er en tanke overstekt, men absolutt godkjent. Det er noe med teksturen og tygget i kjøtt blandet med en sterk chili-relish, de lett sødmefulle og småbitre ristede riskornene som blander seg til en enorm smak i munnen.

En thaipølse smaker salt og av grønne urter og kraftig krydder. Ved siden av blir vi anbefalt en sitrussalat som balansere det hele med syre, sødme og bitterhet. Den saftige, fruktige salaten hjelper på den salte og litt overstekte pølsen.

Roti med banan

Dessertene er ikke mindre smakfulle. En roti med banan har alle elementer en stor dessert skal ha. Den er enkel, den er knasende, søt og lett salt. Sammen med vaniljeisen er den nesten et måltid i seg selv.

Ahaan har åpnet som de avsluttet det i Hegdehaugsveien, de lager skikkelig god mat, med enorme smaker som nærmest spraker i munnen. At Ahaan kommer til å trekke nye folk til den nye Solli plass er det liten tvil om.

Menyen er passe stor og fristende, og det er liten tvil om at teamet på kjøkkenet har planer om å utfordre seg selv og gjestene fremover, med flere nye og kanskje ukjente smaker. Da blir det bra da.

Ahaan Sommerrogata 1, 0255 Oslo 22 56 43 00 Atmosfære : Summende storbythai Priser : Snacks 55-85,- / Signaturretter 445-625,- / Småretter 39-145,- / Sjømat 145–295,- / Salat 125–195,- / Curries 235-245,- / Dessert 55-175,- NB : Prøv afternoon tea på thaimåten!

