Restaurantanmeldelse av Til Elise: Langt, men godt

En sjablong laget av potet toppet med pulver av kål fra hagen ligger på tallerkenen. Under den sprø kniplingen ligger det fine små biter av rå reke. Kjøttet er spenstig og søtt. En olje er laget på rekehodene, en intens, men behagelig smak av rekeskall. Det knitrer i smak, det er en delikat sødme, den sprø kniplingen smaker av potet. Det er en rett man godt kan reise langt for å smake.

Det har poppet opp restauranter det er verdt å reise for. Kvitnes Gård , Under , og vi må ikke glemme alle hotellene i fjordarmene som etter hvert også har satset på mat. Restauranter har blitt en del av turistnæringen, den skaper tilreisende som igjen skaper verdier og ringvirkninger i lokalsamfunnet.

40 minutter fra Mo i Rana, i Utskarpen, ligger en restaurant på en gård. En plutselig venstresving avdekker et lite tun med hotell, uteområde, låve og kårbolig. Her, langt unna andre gastronomiske lyspunkt driver Elise Bratteng Rønning og Marius Martinsen restauranten som var en gave fra begge til begge. Til Elise, Fra Marius.

Det avlange bygget har to etasjer. Rommene er på toppen og restauranten ligger i første etasje. En lounge ligger langs kjøkkenet som deler bygget i to stuer. De runde bordene er plassert i en stue som kunne vært i de fleste nybygg. Det går i grått og svart. Men den første serveringen er langt mindre generisk enn det rommet gir inntrykk av.

Middagen starter samtidig for alle bordene. Det er åtte serveringer, det kan virke som teamet er en kokk for lite. For måltidet tar tid. Har man godt selskap kan et langt måltid være det man ønsker, men om man er mot solnedgangen i forholdet, kan lange pauser mellom retter være tungt. Så, ta med godt selskap, og book overnatting, for da er det ingenting som haster.