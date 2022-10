Her får du den beste hotellfrokosten i Oslo

7. oktober 2022 Restaurant

TESTET: Vår anmelder har spist seg gjennom frokosten på Oslos flotteste hoteller.

Man kan absolutt spise på hotell uten å bo der. Men hvilket hotell har den beste frokosten?

Når tiden er tung og det er mørke skyer på himmelen, er det å unne seg litt luksus en god idé. Man trenger noe man kan se frem til og tenke tilbake til når solen gjemmer seg store deler av dagen, krigen truer og strømregningen er uforståelig.

En god frokost på hotell, det å få skjenket kaffe i koppen og få en ferdig omelett laget etter eget ønske, er en fin måte å ta vare på seg selv og sine i en slik tid. Man trenger ikke bo på hotellet heller, de aller fleste gir deg mulighet til å kjøpe frokost, hvis de har plass.

Jeg har smakt meg gjennom det som skal være Oslos beste frokoster. Frokost på hotell kan ofte bare være en oppskalering av det man selv har i kjøleskapet. At det finnes det samme pålegget du får i butikken, bare i store mengder, er ikke imponerende. Ei heller hvis eggerøren ikke har konsistensen den skal ha.

Når vi kommer til bacon er det vanskelig. For det første fordi det norske svineholdet ikke er noe å skryte av, til det har vi krevd for lav pris på et produkt som koster penger å lage i for lang tid, og for det andre at hotell har en egen evne til å omforme bacon til en salt konsistens et sted mellom papp og lær.

Frokost er ikke dagens viktigste måltid, det var det Kelloggs som lanserte i en reklamekampanje for mange år siden. Men tiden man kan bruke med døtre, sønner, ektefeller og opphav, den er fin på en frokost. Ikke bare fordi den er på starten av dagen, den er også tidsbegrenset, så man kan komme seg videre i løpet av minnelig tid. Det er fint med kos og hygge, bare i små porsjoner.

Ekspedisjonshallen, Sommerro

Belgisk vaffel med sesongens(?) frukt på Sommerro

Oslos for øyeblikket flotteste rom rommer frokost med en stor à la carte med flere varianter av egg på engelsk muffin. De har de med spinat og laks, men valget falt på Egg Benedict, som er med skinke. Egget var posjert i skall, og manglet den fine hinnen eggehviten skal ha etter et vannbad. Det blir en litt ulekker og slimete masse. Den engelske muffinen har en lett harsk smak.

En belgisk vaffel serveres med sesongens frukter og crème fraîche, ifølge menyen. Sesongens frukter kan være så mye, men det kan ikke være smakløse blåbær og jordbær, den sesongen er over, og disse fruktene kommer langveis fra. Og dessuten er det bær. Buffeten er ellers fin, med fine baguetter, grove brød, bircher-müsli, frukt og et utvalg av juicer. Frokosten ble en liten skuffelse på et sted som helt klart har ambisjoner om noe mye bedre. Buffeten får terningkast tre, med à la carte blir det fire.

Sommerrogata 1, 0255 Oslo

Pris: 395,-

Terningkast:

Grand Hotel

Speilegg og omelett på Grand Hotel

Grand Café, kafeen over alle kafeer. Her har viktigheter og kunstnere drukket kaffe i over hundre år. Historien sitter i veggene, det er stort og flott. Men frokosten er skuffende. De har italiensk vann med bobler, kanskje det er hotellets innsats for vannsparingen i Oslo kommune? Brødet er ikke lokalt, omeletten er tørr, baconet har den umiskjennelige konsistensen, eggerøren har fin konsistens og kaffen er ok. Pluss for store biter med provolone.

Karl Johans gate 31, 0159 Oslo

Pris: 350,-

Terningkast:

The Thief

Smoothies i lange baner på The Thief

Ytterst mot fjorden, der rikfolk bytter boliger i rask takt for å gjøre seg selv rikere, ligger The Thief. Men frokosten er ikke et ran, den er ganske god, den er velassortert, den inneholder ting man ikke har i kjøleskapet. Men eggerøren har en litt rar konsistens, en blanding av under- og overkokt egg. Baconet er hotell-seigt og sprøtt på samme tid. Servicen er god, utsikten er urban og avisutvalget er fint. En god frokost hvis du klarer deg uten Egg Benedict, men hvem gjør vel egentlig det?

Landgangen 1, 0252 Oslo

Pris: 395,-

Terningkast:

Thon Hotel Rozenkrantz

Drikkeutvalget er stort på Thon Hotel Rosenkrantz

Det hotellet mangler i utvalg tar de igjen på humør, vennlighet og service. Dette er en frokost man blir glad av. Eggene er godkjente, pølsene små og smakfulle, kaffen nærmere brent vann enn fruktig kaffe, men det er jo sånn mange liker kaffen sin. Stort utvalg av drikke, og en usunn del av frokosten som tiltaler barn. Sjokolademelken smaker av kaffe, brødet er ikke bakt på stedet, men har Thon-logo.

Rosenkrantz' gate 1, 0159 Oslo

Pris: 345,- for voksne / 145,- for barn

Terningkast:

Amerikalinjen

Egg Benedict på Amerikalinjen

I det storslåtte hotellet ved Jernbanetorget serveres for tiden den aller beste frokosten. Det er en stor buffé, med alt som hjertet kan begjære, fra sunt til skikkelig usunt.

Her er det også à la carte-meny inkludert i prisen. Egg Benedict er verdens beste start på dagen, derom levnes det liten tvil, og her på Amerikalinjen er den også meget bra laget.

Hollandaisen har syren, den engelske muffinen som ligger i bunn er sprø og saftig, egget er posjert og skinken er god. Til en søt avslutning har de også madeleines og financier, to klassikere som kan holde humøret oppe også på regntunge høstdager.

Servicen er hjertelig og god, kaffen er mørkbrent og mangler litt på kvalitet, men totalopplevelsen er på topp.

Jernbanetorget 2, 0154 Oslo

Pris: 365,-for voksne / 185,- for barn

Terningkast:

Hotel Continental

Pannekaker på Hotel Continental

I et av Oslo eneste familieeide hotell må du opp en trapp og inn de indre gemakker for å få frokost. Men her er det en buffé, med vandige egg, sprøtt bacon, gode pølser og masse frukt. Og de har à la carte. En omelett er salt, eggete og god, en liten stabel med amerikanske pannekaker kunne gjerne kommet med mer sirup, men de er gode og gjør starten på morgenen søt. Kaffen er akseptabel, juicene er gode, det er en god frokost. Og med à la carte, den rimeligste.

Stortingsgata 24/26, 0117 Oslo

Pris: 335,- for voksne / 145,- for barn

Terningkast:

Hotel Bristol

Spekemat på Hotel Bristol

Flotte rom med en stor buffé, både varm og kald. En egen pannekake-kokk steker pannekaker på en takke ved behov. Det er skinker og speket mat og mye å velge i. Men brødet de skryter av på hjemmesiden, det er ikke bakt på hotellet, som de sier. Det er innkjøpt. Det er skuffende, men den lille kanelsnurren laget på butterdeig veier nesten opp for den store brødskuffelsen. Kaffen er god, og servicen er flott.

Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo

Pris: 350,- for voksne og 150,- for barn

Terningkast:

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Annonse Dagens beste tilbud

Godts ukemeny