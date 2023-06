Restaurantanmeldelse av Stallen: Kneggende godt

Det var vanskelig å merke at Stallen så å si er helt nyåpnet, så friksjonsfritt, godt og elegant var det hele. Eneste nykommertegn lå i at menyen var svært trygg, med mange velprøvde kombinasjoner. Det er selvsagt helt riktig tenkt. Kjøkkenet må finne rutinen og gjestene må få lyst til å komme tilbake. Den dristigste retten var vel første forrett, chilimarinerte råreker, servert med grønne tomater og syltede, umodne jordbær i en hylleblomstbuljong – masse smak fra sommeren vi har bak oss. Til dette fikk vi en Sylvaner, Domaine Ostertag 2017, eller en hylleblomst- og eplemost for den som ville ha det alkoholfritt.

Her har da fullbefarne Sebastian Myhre endelig fått åpnet drømmerestauranten sin, som et tilskudd til Fyr, og ambisjonene merkes på alle plan, også på service, som er profesjonell til fingerspissene. Den norske stilen er nok lurt å satse på, skal det bli en Michelin-stjerne å henge over stalldøren her. Sjefen er for eksempel ikke redd for å bruke en del sødme i rettene, som i eggestand med jordskokkvariasjoner eller grillet sjøkreps fra Frøya, der følget var et løvtynn, syltet sellerirot, fylt med redusert, brent fløte.