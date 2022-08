Restaurantanmeldelse av Hot Temper Chicken: Mat som er skapt for å deles

I Toftes gate gjemmer det seg et lite kjøkken som sparker fra seg. Du har kanskje sett det i sosiale medier. Folk med diplom i hendene, som har kjøpt kylling krydret med «Death». Bilder før og etter. Chilispising har de siste 15 årene vært god underholdning og et ritual, eller renselse unge gutter og menn må gjennom før de kan kalle seg unge menn og gutter. Fra danske «Chili Klaus» til det amerikanske Youtube-fenomenet «Hot Ones». Og de seks gutta på Hot Temper Chicken føyer seg godt inn i rekken. De serverer kylling med mye smak, og av høy kvalitet.

Overflaten er ruglete og full av krater og klumper som har tatt til seg den sterke sausen. Kyllingbitene er varme, sprø og lett oljete. Det knaser mellom tennene, saft fra kjøttet blander seg med den fete og sterke marinaden. Et plutselig øyeblikk av lykke akkurat i det kraften fra chilien treffer bak i munnhulen.

Så skjer det fort. En propp har løsnet i kroppen. Nå strømmer alt ut gjennom nese og øyne. Lykkefølelsen følger intensiteten til chilien. Varmen har glidd raskt over til en brennende følelse. Nå pipler svette ut av alle porer. Gåsehuden pulserer. Systemet er på høygir – det er som om det ikke vet hvordan det skal reagere på alt på en gang. Latteren som kom med alle tårene, dugger til brillene. Ikke det at det var noe å se mellom alt saltvannet.

DISKRET: Det er fort gjort å gå forbi Hot Temper Chicken. Se opp for et skilt på fortauet.

En skive med syltet agurk demper flammene i munnen, om så for bare noen sekunder. Euforisk. Svett. Vondt og deilig. Et beger med yoghurt er redningen, melkefett er det eneste som hjelper. Det kapsler inn capsaicinet, men det er som å tisse mot skogbrann. Alt virker fåfengt. Tårer, snørr, slim – skyller ned med store glass med melk. Gleden er borte, tårene er ikke lenger av glede, det er bare smerte igjen nå. Det er kramper i magesekken, mellomgulvet vibrerer. Det virker som det aldri tar slutt.

Men flammene er ikke like høye som de var, det er mer glør som ulmer. Små bølger, som blir svakere. Det er mulig å puste gjennom nesen, øynene er ikke like såre og gjenklistret, pulsen er svakere. Euforien er tilbake. Haha, jeg vil ha en bit til.

Kyllingen kommer i ulike styrkegrader fra «country fried» via «norskville» og «nashville» til «reaper».

Mange mener det var Prince's Hot Shack i Nashville som først begynte med sterk fritert fugl. Fritert kylling har vært viktig mat og inntektskilde i de svarte miljøene i de amerikanske sørstatene, men det ekstremt krydrede, kommer fra Prince’s. En grunn alene for å ta turen over til Nashville, mener mange.

Hot Temper Chicken er en grunn nok til å ta turen til Toftes gate også. Der det er gjort mange halvgode forsøk på fritert kylling i Oslo, er dette et skikkelig godt forsøk, og det lykkes på nær til det perfekte. Hvis du ikke vil oppleve det du ser på internett, så kan du fint velge en langt mildere variant. Kyllingen er like god og like saftig, helt uavhengig av styrke på krydderet.