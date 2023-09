Anmeldelse av J2 Restaurant: Godt, hett, søtt, salt og syrlig

I New York blir fine dining endret av det koreanske kjøkken . I Oslo er det engelske kjøkken en mer prominent aktør og premissleverandør enn det koreanske. Se på Hyde , Varemottaket og Little Pickle .

J2 åpnet for fire år siden. Gjennom pandemien klarte de seg på det flotteste middagskittet i byen. De åpnet også en liten koreansk kolonial med koreanske spesialiteter. Så de kan ikke beskyldes for å dilte etter en trend.

I Seoul har man to kjøleskap. Ett for maten, og ett for all kimchi-en. For det kimchi tar ut i smak, har det ekstra mye av i duft. Kimchi er den viktigste delen i det koreanske kjøkken. Og det er ikke bare som man ofte tenker; kål som fermenteres. Alt av grønnsaker kan få behandlingen av litt salt og aktive melkesyrebakterier. Det resulterer i rik smak og masse gode bakterier for mage og tarm.