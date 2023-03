Pascal Greek Grill: Helt gresk på Grefsen

23. mars 2023 Restaurant

KJØTT PÅ FJØL: På Pascal Greek Grill kan man få en ordentlig god gresk opplevelse. Foto: Mathias Steinbru

I et gammelt forsamlingshus på Grefsen ligger kanskje akkurat det du trenger nå som kulden ikke gir seg. En liten gresk grill, som viser frem sommerlige smaker.

Svettern heter det, det lokale forsamlingshuset på Grefsen. Navnet fikk velhuset fra tiden det var kino, alltid fullt og helt uten ventilasjon. Det ble veldig varmt. Kinoen ble lagt ned i 1962, nå er det Grefsen og Disen velforening som drifter huset og leier det ut til like varme bryllup og tilsvarende samlinger.

Så, ikke mindre passende, har det på hjørnet av Svettern åpnet en gresk restaurant.

POPULÆRT MED TAKE AWAY: Dørene går ofte opp og igjen på Pascal Greek Grill. Foto: Mathias Steinbru

Kanskje ikke helt restaurant, men det finnes bord her, selv om den største andelen av maten blir hentet og fortært et annet sted. Rundt om i rommet står nemlig flere kunder som har bestilt take away. De venter på store esker med mixed grill, salater, gyros, og alle de andre spesialitetene som det greske gatekjøkken har å by på.

GRESK STEMNING: interiøret er greskinspirert i blått og hvitt. Foto: Mathias Steinbru

For det er mer et gatekjøkken enn det er en restaurant. Det gjør ikke så mye – den lille greske-sjappa klarer fint å fremkalle ideer om sommer og bedre tider. Det skal ikke så mye til, når snøen smelter og solen stiger stadig høyere. Grill.

Grill hjelper på alt det vonde. Det gjør også roterende spyd.

Det er åpenbart at det dette som er den virkelig store attraksjonen her på Pascal Greek og Grill. Kjeglen er mer enn halvert på tiden vi bruker på måltidet.

«Er det første gang dere er her?». Siden svaret er ja, pekes det på hva vi bør smake. Hvis vi er sultne er det en mixed grill som gjelder, pluss salater og litt fritert ost, selvfølgelig.

GOD SALAT: Ingrediensene i denne salaten samhandler perfekt, ifølge vår anmelder. Foto: Mathias Steinbru

Gresk salat kan være tårefremkallende på et nesten uendelig antall måter. Tårene kan komme fra løk, som er kuttet med en sløv kniv, eller bare ikke skylt, så løken ligger der med hele forsvarssystemet ute, krigsinnstilt mot tårekanaler og smaksløker.

Tomatene kan være så lyse som de pleier å være på denne tiden av året, og fetaen kan mangle all karakter av feta, og bare smake salt og tørt. Og olivene kan smake av saltlake. Slik er det ikke her.

Selv om tomater aldri smaker som skikkelig tomater senvinters, er det her en lett sødme og antydning til bred smak. Løken er søt. Fetaen er syrlig, lett salt med en grunntone av sauemelk og sødme og smuler på den mindre tørre måten den skal. Det er en god salat.

FRITERT OST: PÅ Pascal Greek Grill får man både fritert fetaost og geiteost. Foto: Mathias Steinbru

Fritert ost kan holde noen og enhver gående på den kaldeste vinterdag. Noe de kaller gruyere-aktig, heter egentlig graviera er kuttet i triangler og panert. Friterte boller med geitost er gylne på utsiden med et silkemykt indre.

SILKEMYKT INDRE: Friterte boller med geitost er en slager.

Døren står nesten aldri i ro, det er åpenbart at de aller fleste her henter maten. En annen ting som raskt bli tydelig er at det er en stor andel stamkunder her. Alle smiler, ler og slår av en prat.

Vi fremstår som de eneste fremmede i denne rare lille restauranten. Det er nesten som om alle har visst noe vi andre ikke visste. Før nå. Det fremstår nesten som om vi har vært savnet. Det er hjertelig og lett. Det er direkte og enkelt. Det er god service.

Rommet er hvitt, blått og spartansk. Kjøkkenet er bak kassen, som gir en følelse av gatekjøkken. Foto: Mathias Steinbru

Det grillede kjøttet kommer ut på en stor trefjøl. Det er en massiv porsjon og selv om vi er to fremstår det som umulig å komme seg gjennom hele uten å lide av overmetthet på slutten.

Godt er det at Pascal også er flinke til å tilby deg esker slik at du kan ta maten med hjem. Det er lite som skal gå til spille her.

Souvlaki – Kylling og svin på spyd, kylling- og svin gyros og til slutt lammekoteletter. Lammet er i overkant stekt, men smaker av salt og lam med det lille småbrente sprø som gjør alt så mye bedre.

Kyllingspydene er saftige og passe saltet. Kylling fra det roterende spydet har de sprø bitene fra utsiden av den roterende kjeglen og de saftige og godt marinerte indre delene.

Det smaker av oregano, av kylling, av fennikel, av pepper og salt. De friterte potetene blir så vidt pirket i, selv om de er relativt sprø og gode – det er bare et bedre og større tilbud på fjøla.

MIXED GRILL: En hel fjøl med kjøttfest var kveldens høydepunkt. Foto: Mathias Steinbru

Til dessert er det bare et valg som gjelder. Baklava – kaken med alle lagene av filodeig, smør, nøtter og sirup. Så godt, så sprøtt, så søtt, så nøttete. En perfekt avslutning.

Pascal Greek Grill minner om sommer og bedre tider. Det legger grunnlaget for en god helg, eller uke, det smaker av friskhet og enkelhet. Det er ikke komplisert, det er bare godt.

SIRUP OG NØTTER: Denne baklavaen var sprø og god. En perfekt dessert, mener vår anmelder. Foto: Mathias Steinbru

Maten på Pascal hadde fortjent et større lokale for oss som liker å spise mat der den lages og ikke ut av engangsemballasje. Men vil du ha med noe hjem som er ferdig laget, så er det ikke et dårlig alternativ.

Drømmen om sol, varme og smakfulle tomater lever. Den får litt ekstra liv med et besøk på Pascal Greek Grill.

BURDE VÆRT STØRRE: Maten Pascal serverer hadde fortjent et større lokale for de som elsker å spise på restaurant. Foto: Mathias Steinbru

23.03.2023

24.03.2023

