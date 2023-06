Restaurantanmeldelse: Mikes Corner

Laab me Tender, laab me true, never let me go. Brødet er mykt, litt søtt, men holder den store mengden med kjøtt på plass. Det renner av saus og fett mellom fingrene. Servietten har tapt kampen mot alt det fuktige. Det knaser fint i grønnsaker, men bagetten har en bismak. Den mangler syre og friskhet. Laab, hvis målet er å putte den thailandske kjøttsalaten mellom to brød, er ideen mye bedre en gjennomføringen. Men det er mektig og sausete.