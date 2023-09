Restaurantanmeldelse av Vintage Kitchen: Smørrebrød i Oslo

31. august 2023 Restaurant

Det lille gule huset. Foto: Mathias Steinbru

En lille, en øl og en skive brød under sirlig danderte pålegg i store mengder. Det er som folkesport å regne. Vi har heldigvis en toppspiller i Oslo også.

Schönemann, Palægade, Møntergade, Aamanns, Ida Davidsen, færgekafeen – i København er de som nasjonalskatter å anse, disse smørrebrødstedene.

Ribbenstek, tartar, lun leverpostei, sild, skalldyr, egg, panert flyndre. Det største problemet med smørrebrødlunsj er å bestemme seg. En slags matens FOMO.

Foran et generisk nybygg fylt av konsulenter ligger et lite gult hus. Der, over flere etasjer, ligger en arena for smørrebrødet, kanskje det beste stedet for de påleggstunge brødskivene.

Vintage Kitchen føles som et sted som kunne ha vært der i evig tid. Det er lite her som er moderne. Og det er det herlige. Det er befriende tradisjonstungt.

Vinlisten er lang og dyp, det er kvalitetsdestillater på bardisken. Er du tørst har du mange valg. Liker du det klassiske er du i gode hender.

Foto: Mathias Steinbru

Bak den sinkbelagte bardisken monteres smørrebrød i høyt tempo. Til å være Oslo er det overraskende godt besøk, med øl og snaps i glassene. Akkurat slik en smørrebrød-lunsj skal være.

Panert smørflyndre Foto: Mathias Steinbru

Sprø panert flyndre med remulade og reker. Det er sprøtt og saftig. Rekehalene er spenstige og remuladen rik. Samtidig som bitene går ned i velbehag øyner du den ølmarinerte silden med currysalat, med misunnelse. For silda er søtlig og stor på smak, det er salt og søtt, det er fint følge til den kalde ølen. Egget er perfekt kokt, og gulen renner fint ut over sildebitene. Med kapers og kurrysalat er det et komplett smaksbilde du gjerne tar turen tilbake for å spise.

Og så sunt, a gitt!

Dagens smørrebrød er skalldyrsalat, den kommer i en fin haug over det som kanskje er byens beste brød. Skalldyrsalaten med krepsehaler og reker er myk og saftig, med fint bitt i halene.

Skalldyrsalat Foto: Mathias Steinbru

Fine skiver av rosa roastbiffkjøtt ligger under sprø agurker, ristet løk og en god mengde revet pepperrot. Det blir ikke tryggere enn dette. Det er komfort i en bit, det er et smørrebrød som er der for bare å ta vare på deg, hjelpe deg gjennom en strevsom dag. Pepperroten gir styrke og friskhet, det er sødme i løk, det er syre i agurk. Kjøttet er mørt og smakfullt.

Hit etter hit, det er topper, men noen dipper er det også. En litt tørr svinestek kunne hatt litt mer salt. Men svoren er sprø og salt, kål og appelsin er sødme og saftighet.

Roastbiff Foto: Mathias Steinbru

Tartarsmørbrødet er raust og pent. Det ligger et gyllent fritert egg over, det er sprøtt på utsiden, men gulen renner pent ut over kjøttet. Også her mangler det litt salt, men smaken er god, og størrelsen stor.

Tartar med fritert egg Foto: Mathias Steinbru

Du skal være bra sulten, skal du komme deg gjennom flere enn to smørrebrød. Men det gjør ikke noe, for det gir det bare gode unnskyldninger for å komme tilbake, igjen og igjen, når savnet etter København blir større enn reisebudsjettet, eller når du bare trenger en god lunsj og en liten pause fra hverdagen.

Rett bak og litt til høyre for det gule huset, ligger Oslos beste bakeri. Og Vintage Kitchen er med å løfte det rektangulære rugbrødet til nye høyder. Det at det ikke er kø utenfor Ille Brød og Vintage Kitchen fremstår som et lite mysterium. Selv om det ligger midt i byen, er det lite annet som trekker folk her, akkurat hit. Hvis ikke du har en avtale på Plan og bygg, eller er på vei opp til Botanisk hage.

Ølmarinert sild og kurrysalat Leverpostei, rødbeter Fleskestek

Smørrebrød-lunsj på Vintage Kitchen er en av byens perler, og, som perlen, nesten litt hemmelig der det ligger lukket inne av kontorer.

Men går du de få ekstra meterne fra Løkka, Grønland eller sentrum, så får du ikke bare opparbeidet deg appetitt. Du blir belønnet med en av de beste lunsjene Oslo har å by på.

