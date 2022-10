Restaurantanmeldelse av Null Null: Råvarer av aller beste kvalitet

21. oktober 2022 Restaurant

Pappardelle med spinat og ricotta på geitemelk

Null Null $$ Oslo Vis mer Hvis de stoler mer på råvarene, kommer pastaen på Null Null til å smake bedre enn noe annen pasta i mils omkrets.

Det avlange lokalet er spartansk dekorert på moderne italiensk vis. Det er en fin summing av mennesker i restauranten og fra lobbyen utenfor. Hotellet Revier er et hotell som ikke er som de store hotell-mastodontene. Det trengs i en by som Oslo.

Det virker som en trend at kokker, med erfaring fra fine dining, åpner rustikke, italienske kjøkken. Det er enklere, kraftigere og av og til er det bedre.

Italiensk mat i Norge er ikke så enkelt som mange tror. Italiensk mat er ikke intrikat, med mat som i all hovedsak presenterer en råvare. Dette er en ekstrem forenkling, for de koker ned veldig mye til raguer, de lagrer, speker og yster.

Suppli

Nettopp råvarene er det store problemet så fort maten reiser. Råvarene Italia er kjent for, er ikke like gode i nordlige strøk. At enkelhet er vanskelig, ser man ofte eksempler på. Det er så lett å legge til det ene eller det andre fordi man ikke helt stoler på egen smak, eller intuisjon. Og til slutt blir retten en kaotisk mengde med smaker.

Suppli, en gatematklassiker fra Roma, er sprø på utsiden og silkemyk, varm og ostete på innsiden. Det smaker av søtt og salt. Det er fett på den riktige måten og kroketten dekker umiddelbare basale behov. En snack man kunne spist mange flere av, men klok av skade, så er det aldri lurt å spise seg mett før pastaen blir servert.

Vinutvalget er lite, men de som er på listen er av god kvalitet.

Tre biter av kylling er panert, fritert og toppet med trøffelmajones og sort trøffel. Det lukter fint av trøffelen, men all smak av trøffel forsvinner i den friterte skorpen. Den er ikke like delikat som den friterte osten og den skygger også for smaken av det som er den beste kyllingen vi har, nemlig Hovelsrudkylling.

Fritert kylling med trøffel

Det står ikke på de gode råvarene på Null Null. I Spaghettini med kamskjell, colatura og røkt smør ligger en stor skje med rått kamskjell. Du kan velge til kaviar også. Da blir det en ganske luksuriøs pastarett. Pastaen er delikat, tynn og fin. Det er en fin smak av det røkte smøret, men kamskjellet forsvinner i all den aromatiske smaken. Da kommer kaviaren klarere gjennom, og gir litt mer smak til retten. Den gir det hele også et fint pek tilbake til den engelske kokkelegenden, Marco Pierre White, og retten tagliatelle med kaviar og østers.

Pappardelle er fylt med spinat og ricotta på geitemelk. En delikat mild smak, et hint av ramsløk, en fin kokt pasta. Dette er en rett som ser bra ut, og smaker bedre.

Ragu av and

Akkar fra Skagerak

En ragu på and fra Holte gård og vinsanto er mettende, den fyller også ut i smak. Det er mye smak i and og søt vin. Fusilli er i overkant for mye kokt og går i oppløsning.

Det kamskjellet mistet i smak, har retten med akkar fra Skagerak i seg. Det smaker av hav, det er sprø herlige smuler over fin pasta, og med sødmefulle gule tomater har retten fin egenart og smak.

Du kan få én dessert på Null Null. Det er en Rum Baba med en chantilly (søt krem) på kaffe fra Supreme Roastworks. Det luftige brødet er dynket i rom, og kremen smaker delikat av kaffe.

Rhum Baba

Det er hyggelig å spise på Null Null. Det er god oppvartning fra servitørene, det er smil og latter ved bordene. Råvarene er av aller beste kvalitet, men noen av smakene forsvinner i de andre elementene. Stoler de mer på råvaren, kommer denne pastaen til å smake bedre enn noe annen pasta i mils omkrets. Det kommer med selvtillit, og selvtilliten kommer med mange gode gjester.

Gjør deg selv, og alle oss andre en tjeneste, spis en stor bolle pasta på Null Null, det er bra nå, men bare tenk hvor bra det kan bli!

NB! Mathias Steinbru var mellom 2011 og 2016 medeier sammen med og kollega av Arnt Andersen og Runar Eggesvik som nå driver driftsselskapet Flott Gjort. Flott Gjort drifter restaurantene på hotell Revier.

Null Null Kongens gate 5, 0153 Oslo Nullnull.no Moderne storby-italiensk Småretter 145 – 198,- / Pasta 255 – 290,- / Dessert 145,- Ta med deg venner så du kan prøve mer. Pasta er mettende.

