Restaurantanmeldelse av Fat City: En herlig opplevelse

1. juni 2023 Restaurant

Fat City er ikke en hamburgerbar, men en uformell vinbar som har åpnet ved siden av Bar Boca på Løkka. Foto: Mathias Steinbru

Mathias Steinbru Lagre artikkel

Fat City $$ $$ Vis mer

Noen ganger er en skikkelig god toast og en plass i baren det eneste du trenger.

Grünerløkkas leven og død har blitt spådd og proklamert om hverandre i en årrekke. Men Løkka i Oslo har aldri vært helt død, den var bare i en kort periode veldig kjedelig.

Da Oslo kommune skulle utvikle ny bydel som skulle huse arbeidere, så de til Tyskland og Berlin. Prenzlauer Berg var perfekt. Med kirker, små parker og effektiv bebyggelse. Brede fortau, ekstra bilvei, eget spor til trikk, og som tyskere ofte gjorde, et ekstra spor til en eventuell ny måte å transportere mange folk på. De tok høyde for at behov ville endre seg over tid.

Det var det ikke plass til i Oslo. Ikke i arbeiderstrøk. Det ville aldri bli behov for plass på fortauene til kafeer, og trikken fikk fint kjøre midt i veien der alle andre kjører.

Slik ble det til at man flere ganger kjenner trykket fra trikken som suser forbi mens man sitter i solen med en kald halvliter, eller en kjølt Chardonnay. Som alt annet i en by man blir fort vant til støy, og det er ikke før man bikker 40 at man blir bekymret og tunghørt.

Stille før stormen. Foto: Mathias Steinbru

Den lille vinbaren vi skal til denne gangen, er åpnet ved siden av den legendariske baren Bar Boca. Det er et lite kjøkken bak en lang bardisk. Vin på den ene siden, mat på den andre. Det er akkurat så spartansk som en vinbar kan være så det fortsatt er koselig. På kveldstid er det fylt av mennesker, men på dagtid kan du være alene i baren, med kokken på andre siden. Du trenger ikke ta med selskap, du kan fint hygge deg alene innerst i hjørnet av bardisken, mens kokken lager mat og liv og trikk passerer utenfor vinduene.

På kort tid har Fat City blitt et stamsted for flere. Vinlisten er ikke lang, men i stadig endring. Menyen består av snacks på hermetikk på glass og retter man kan dele eller spise alene. Snacksen er å få hele dagen, mens smårettene er fra to til ni på hverdager, og elleve til ni i helgene.

Det lille kjøkkenet har akkurat nok plass til én kokk og består av en liten kokeplate og en ovn. Det er en god trend i Oslo om dagen. De mindre stedene med god mat popper opp mellom de store satsingene fra de enorme aktørene. Små retter med stor smak leveres på løpende bånd. Man trenger ikke tunge investorer, markedsføringsavdelinger og konsulenter for god mat og stemning. Man trenger flinke folk.

Ansjos, toast, majones og urter. Foto: Mathias Steinbru

En toast med majones, ansjos og urter er salt, fet og dyp på smak. Brunet smør med karamellisert melk ligger på toppen. Du kan fint dele denne retten hvis du har selskap, men da kan det hende dere må bestille enda en. Den rike salte smaken gir trygget og varme slik komfortmat gjør. Det spraker i skorper, og hele munnhulen jobber i takt med tyggene. Litt syre hadde kanskje løftet denne retten enda mer, men det kan man få gjennom vinen i glasset.

Asparges, egg, ramsløk og mandel. Foto: Mathias Steinbru

Asparges, vårens salutt, er i denne retten kuttet i mindre biter og blandet med ramsløk, mandel og eggekrem. Det er urtete og vårlig. Det er grønt, med innslag av jordtoner og fedme fra eggekremen. Det er vår på en tallerken. Med sommersolen på utsiden blir kombinasjonen lykkefrembringende.

Det er sommerstemning i byen. Uteserveringen er full, men inne ved kjøkkenet er det god plass. De to på jobb gjør en god jobb med å få alle til å føle seg vel.

Squash er skivet over et lag med ricotta. Hasselnøtter og urter er drysset over. De tynne skivene av squash knaser lett, osten pakker det hele inn.

En tomat-rett med tomater fra Hanasand nedkjemper en herlig søt sellerirot. Det er nesten så denne retten bare er et frempek mot tiden som kommer, når tomatene er solmodne. Den fermenterte tomatsausen har både syre og bredde. Dillen og frøene gir både knas i munnen og tilfører en kjølig og jordlig smak til det hele. Denne retten kan ikke annet enn å bli bedre og bedre jo nærmere august vi kommer. God nok nå, bedre om litt!

Squash, ricotta, hasselnøtter og urter. Hanasand-tomater og sellerirot. Svinenakke med BBQ-glaze og grillet kål.

Avslutningen av den salte delen av måltidet er en svinenakke-BBQ med grillet kål. Svinekjøttet er fett og mørt. Glazen er søt og syrlig med alle mulige smaker kokt sammen til en smaksretning som kanskje kan beskrives som amerikansk-asiatisk. Det er stort og mye, men fortsatt med syre som skjærer gjennom både sødme og fett. Kålen er søt og har akkurat nok tygg.

Du trenger ikke bestille alle de små rettene, du kan nøye deg med en ansjos-toast hvis du vil det, men da går du glipp av mye godt.

Den søte avslutningen er kransekake med dipp. Dippen er av rømme og nyr, tilsatt litt sukker. Det gir en fin syre til den søte mandelkaken. Sammen med en riesling av god kvalitet er det en adekvat avslutning på et godt måltid.

Kransekake med dipp og en småsøt riesling er en fin avslutning. Foto: Mathias Steinbru

Fat City er en herlig opplevelse, med mye smak og god stemning. Uteserveringen har sol fra lunsjtid, men det kan være like fint å sitte i baren, så kan du få et lite innblikk i kjøkkenverdenen også. Om ikke annet kan du lære deg å lage en skikkelig god ansjostoast!

Vil du få inspirasjon og tips til gode oppskrifter? Den lille salatkokeboken inneholder over 40 deilige oppskrifter, og kan kjøpes i vår nettbutikk (fri frakt!)

Publisert: 01.06.2023 kl. 22:37

Oppdatert: 02.06.2023 kl. 15:58 Del

Finn flere artikler : Restaurantanmeldelse

Premisser for VGs restaurantanmeldelser Anmeldelsen er et øyeblikksbilde av et måltid, en subjektiv vurdering av måltidet anmelderen blir servert der og da. Anmelderen og Godts redaksjon velger hvilke restauranter som anmeldeles. Restauranten blir i utgangspunktet besøkt én gang. Terningen reflekterer en helhetsopplevelse, der mat, service, og stemning bedømmes samlet. En restaurant bedømmes etter ambisjon og restaurantens tilhørende kategori og sjanger. Anmelderne ser bort fra åpenbare arbeidsuhell. usedvanlig god opplevelse meget god opplevelse god opplevelse en grei opplevelse med en del feil og mangler en dårlig opplevelse med flere feil og mangler usedvanlig dårlig opplevelse Har du kommentarer til anmeldelsen? Si din mening i kommentarfeltet, eller skriv en kronikk og send den til debatt@vg.no.

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Godts ukemeny