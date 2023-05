Restaurantanmeldelse av Solsiden: Et godt sted å være i sommer

16. mai 2023

SOL BARE SOL: Sol ute, sol inne, sol i hjerte, sol i sinnet. Solsiden bader i sol som vanlig. Foto: Mathias Steinbru

Mathias Steinbru Lagre artikkel

Solsiden Oslo $$$ $ Vis mer

Er Solsiden restaurant kun en destinasjon for klassisk bryggehygge, eller spiser du også godt der solen alltid skinner?

Ok, det må sies. Skalldyr er best på vinteren. Men det er noe med reker, brygge og hvitvin. Eller blåskjell, kokt i fjæra. Det er selve sommeren. Stekt makrell, den siger jo inn i starten og slutten av sommeren, så den har tilhørighet på sommerbordet. Men reker. Rekene er best når vannet er kaldt. Og torsk skal man ikke spise i måneder uten r.

Likevel er det ingenting som roper sommer og luksus som et skalldyrplatå. Mat stablet i høyden, på et bugnende fat.

Solsiden er på sin 30. sesong. Det er imponerende å holde ut i et Oslo gjennom gode og dårlige tider. Med skalldyr på sommeren gjennom kalde og våte somre. Men så ligger restauranten der solen alltid skinner. Nedenfor Festningen. Langs brygga.

For en utsikt! Foto: Mathias Steinbru

Vinduene er åpne og slipper hele vår-Oslo inn i lokalet. Det er god stemning blant gjester og personalet. Blant gjestene finner du det som kanskje var rollemodellene til Exit. «Sir, er denne kamelen din?», «No, its a rental». En mor sitter med tre sønner, der én åpenbart er den store skuffelsen men også den eneste hun virkelig føler kjærlighet til. Hvem som skal overta familiens store mediekonsern er usikkert.

Det er hele det samlede rollegalleri fra Solli plass 2004. Like bekymringsløse nå som de var da, bare med mer erfaring.

Mellom bordene nærmest svever servitørene med vin og havets delikatesser. Hele rommet har en egen puls, mer energisk enn masete. Og det er en maskin, restauranten som setter i gang i mai, hvert år. Fra mai til september bæres det ut platåer til gjester som trofast har spist seg gjennom kokt sjømat. Men, det er mye mer på menyen enn tårn.

Råreker og tartar. Foto: Mathias Steinbru

Solsidens crudo består av kamskjell, tunfisk, laks og reker. Alle serveres som tartarer eller som råe, kalde og enkle smaker. Kamskjellet forsvinner i sitron-zest, mens rekene får et løft av pepperrot. Laksen blir reddet av sennep, og tunfisken har godt selskap i små sesamfrø med kimchi.

Østers – fine de claire – og vinaigrette. Foto: Mathias Steinbru

Franske østers med en sødmefull og syrete vinaigrette er delikate og fine. Å ikke starte med østers på et sted som solsiden, er å gå glipp av noe. Romerne anså ikke østers som en del av et måltid. Det var smaker før selve måltidet, og gjerne noe man kunne spise 72 stykker av. Vi burde kanskje ta læring av romerne på akkurat det. Kanskje vi skulle tatt læring av det store fallet som kom også. Som må ha vært omtrent på den tiden da de nettopp fortærte 72 østers og et gross med fugletunger før selve måltidet. Den korte tiden da alt bare var fest og moro.

Hummer naturell. Foto: Mathias Steinbru

Hummer naturell, med salat, aioli og sitron. Det fine kjøttet har smak av sjø og hummeren var adekvat kokt. Salaten blir mer et pliktløp. Ikke det at den ikke er sprø, har bitterhet og sødme og er fint dresset inn i en syrefull vinaigrette, man bare glemmer salat, når hummer ligger ved siden av.

Sprø nypoteter med purreløk- og fennikelkompott, pak choy og beurre blanc smaker litt søtt, men potetene knaser, og kunne med litt syre vært en sommerlig vinner.

Nypoteter med grønnsaker og beurre blanc. Foto: Mathias Steinbru

Men så, selve stjernen, det aller flotteste vi henter opp fra havbunnen: Sjøkreps. Oi, for en råvare det er. For en smak, for en sødme, for en mineralitet når man suger i seg all kraft og smak fra skrog og hode. Grillet til perfeksjon, med en liten skorpe som skjuler et saftig og nesten gjennomsiktig indre. Sammen med smør og litt hete er det omtrent ingenting som slår sjøkreps. Når den har spensten i halen, og får lov til å beholde det nesten rå kjøttet i midten, så når ikke hummer opp. Ikke om den er vel så fersk, eller vel så norsk.

Gratinerte sjøkreps. Foto: Mathias Steinbru

Da får det være at Singapore pepper crab smaker like fjernt fra Singapore som den lille staten ligger i avstand. Den mangler heten, den mangler dybden. Det blir bare litt halvsterk karamell som ligger litt rundt en ferdig krabbe. Men det er festlig å spise med hendene og kunne grise uten å skjemmes.

Et stykke unna Singapore pepper crab. Foto: Mathias Steinbru

Avslutningen, en sitronterte som ikke smakte av sitron, men av stivelse, er en skuffelse. Men en pasjonsfrukt sorbé og hasselnøttmousse smaker slik det skal og trekker det hele litt opp.

Solsiden har startet opp maskinen, og er klar for den store invasjonen av gjester. Med en slik sjøkreps trenger man ikke mange unnskyldninger for å ta turen. Blir det andre kokt, stekt og grillet til samme nivå så blir Solsiden et godt sted å være i sommer.

Ikke helt sitronterte-terte. Foto: Mathias Steinbru

Pasjonsfruktsorbé og hasselnøttmousse. Foto: Mathias Steinbru

