Restaurantanmeldelse av Hedone: Forunderlige Hedone

Lokalet er godt kjent, de har ikke endre mye på oppsettet siden forrige eier. Ikke det at det gjør noe, det skaper både trygghet, og visshet om at ikke unødvendig mye penger er brukt på interiør.

Baren er lang og snor seg rundt hjørnet. Bord står langs vinduet. En latter fra rommene bak møter oss i det vi går inn døren. Det er nesten fullt på klesstativet. Lokalet er nesten tomt, det viser seg at et større selskap er plassert i de indre gemakker.