Restaurantanmeldelse av ZZ Pizza: God på bunn

Et kaffebrenneri som blir til en cocktailbar på kveldstid, et cateringkjøkken med gamle kokkehelter, kontorer med designere, indieplateselskap og grønne byplanleggere. Det er som et eget lite kraftsentrum i gamle Oslo.

Pizzarestauranten er også et sideri. Langs veggene er det kubikkstore tanker, en palletruck, en presse, alt utstyr for å presse frukt og lage sider av eplene rundt om i Oslos hager.

Pizza er i grunnen ganske enkelt. Det er mest av deigen, den holder litt fyll og ost. Egentlig en ganske klima- og miljøvennlig måte å spise på, så lenge kornet er produsert med et lavt avtrykk. Mengden korn er større enn mengden ost som er større en mengden kjøtt eller fisk. Det er på sett og vis den gamle ernæringspyramiden, og med et økende klimaavtrykk opp i kjeden.

Deigen pizzaen er satt på gjæres med rester av den spontanfermenterte sideren. Det gjør at deigen får en større verdi smaksmessig. Den står og hever i fire dager før den slås ut, stekes og så serveres til gjestene. Bunnen kommer ut med de korrekte leopardflekkene. De svarte prikkene som kommer og som ifølge flere forum kommer av lang modning på deigen. Corniccoen, eller skorpen som vi kaller den, er luftig, den er rund og stor. Og smaken er syrlig med et lite bitt og en saftighet i krummen.

Krumme er det som gjemmer seg under skorpen, også kalt loffestoff av Jan Erik Vold i sin tale for loffen.

Chili Cheese er en het sak. Med et utvalg av chili i forskjellige farger, teksturer, smaker og styrkegrader er det overraskende at taleggioen finner sin plass og ikke forsvinner. Men det gjør den her, den er tydelig, men det kan ha noe med mengden ost å gjøre. For selv om pizzaen i all hovedsak fremstår napolitansk, så har den likheter med den ny-napolitanske varianten som du finner i New York. De er mer rause med osten enn sine italienske fettere i Napoli. Den sterke pizzaen har alt en pizza skal ha, den mangler bare litt salt.