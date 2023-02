Restaurantanmeldelse av Coyo: Fredagstaco i vannkanten

14. juni 2018 Restaurant

RETT VED VANNET: Coyo på Sørenga serverer kjente meksikanske retter. Foto: Mattis Sandblad/VG

Flotte lokaler og strålende initiativ er vel og bra, men det alene er ikke nok.

På Sørengkaia vokser østkantens Aker Brygge frem. Infrastrukturen føles riktignok fortsatt litt midlertidig, men kaien med restaurantpromenaden begynner virkelig å ta form. Her ligger store spisesteder tett i tett i vannkanten, og lengst ute på pynten ligger den meksikanske restauranten Coyo.

Coyo har en beliggenhet som selv restaurantene rundt Markusplassen i Venezia kan være misunnelig på. I stekende solskinn en tidlig fredags ettermiddag sitter vi bare få meter fra Oslofjorden mens måkeskrikene overdøves av gledeshyl fra sjøbadet som er nærmeste nabo. Bordene står tettpakket og uteserveringen brer seg utover fra det frittstående glassbygget som huser selve restauranten. Her er solkremen like viktig som lommeboken.

Det er vanskelig å se for seg et bedre sted å sitte og spise fredagstacoen. For det er det Coyo er – en fredagstacorestaurant.

Menyen består av snacks som tortillachips med salsa, småretter som ceviche og tacos, og noen litt større som quesadillas og konfitert svineknoke. Alle rettene er listet med sine spanske navn med forklaringer på norsk. Det bidrar til å gi rettene, som egentlig er nokså velkjente, et eksotisk sus og gir forventninger om noe autentisk. Å ha retter på menyen som er lette å kjenne igjen er en forutsetning for å lykkes her ute, tror jeg. Restauranten er enorm og husleien er helt sikkert ikke mindre. Et spisested her må treffe bredt og lokke massene.

Skal man tro nettsiden er det minst én meksikaner på kjøkkenet, men i seg selv er dette ingen garanti for et utsøkt meksikansk måltid. Det er ikke slik at alle meksikanske kokker er trollmenn bak grytene.

En klassisk ceviche på havabbor med søtpotet, lime, rødløk, stangselleri, chili og koriander er vår første rett. Dette er en velprøvd kombinasjon av smaker og teksturer som dessverre ikke er godt nok utført. Fisken har ligget for lenge i limemarinaden og har rukket å bli grov i teksturen. Limesyren dominerer smaken fullstendig, fordi det er for lite søtpotet i retten til å balansere syren med sødme. Dette fører også til at retten er blass, nærmest hvit og fargeløs.

Tostadas, som er friterte små tortillalefser, her med reker i en sursøt tomatbasert saus, salat og avokado, er litt bedre. Friske spirer og korianderblader på toppen gjør det til en langt mer fristende rett med sine flotte grønne farger. Smaksmessig er den for lite vågal, med mange smaker som ligger nær hverandre uten at helheten løftes til noe større enn summen av sine komponenter. Likevel er det en forfriskende munnfull i varmen.

MEKSIKANSKE SMAKER: Fylte tacolefser med tilbehør. Foto: Mattis Sandblad/VG

Tradicional Mexicana med grillet marinert oksekjøtt, kaktus, vårløk og chipotlesalsa er derimot en skuffelse. Den annonserte nopal-kaktusen, såkalt piggete pære, er ikke å se på min taco, og dens rolle som friskt innslag i retten mangler. Kjøttet har vært varmebehandlet for lenge og er melent i konsistensen, mens den grillede vårløken er seig. Siden kjøttet er tørt og kaktusen mangler, blir chilien for dominerende og retten oppleves som for krydret.

En sitrusmarinert kyllingtaco som bærer det litt misvisende navnet pastor er friskere både i farge og smak enn den forrige tacoen. Dette på tross av at kjøttet igjen har en noe tørr, overkokt tekstur og det faktum at navnet pastor gjerne indikerer at tacoen er laget på svinekjøtt, og ikke kylling som her.

Maten er nok ikke helt slik du kanskje får den hos noen av landets få, men etterhvert velrenommerte taqueriaer. Vår spansktalende servitør og hennes kollegaer er hele tiden hyggelige og håndterer også denne hektiske, varme dagen med den største selvfølge. Sånn er Coyo på mange måter som forventet – et godt gjennomtenkt konsept som sliter litt med den kulinariske gjennomføringen. Den eventyrlige beliggenheten er trekkplasteret i seg selv, og det vanskelig gjøre noe annet enn å anbefale deg å ta fredagstacoen her før sommeren er over.

NOE I GLASSET: Sommerlige drinker på Coyo. Foto: Mattis Sandblad/VG

