Restaurantanmeldelse av Hot Shop: Ren lykke

Det summer og klirrer. Det skraper i tallerkener. Det sitter blide folk ved hvert bord. Et og annet bord er befolket av andre, men de aller fleste kommer fra den pengesterke delen av kreativ næring.

Det har ikke blitt mindre populært å gå hit, selv etter anerkjennelsen fra den røde guiden . Sånt kan jo ofte dempe iveren hos frontløperne, men maten er for god til det og de strømmer fortsatt til.

I en tid der mye er mer, kan det nesten virke fremmed å spise maten på Hot Shop. For her er det ikke overlesset med smak på tallerkenen. Selv om metoder er intrikate på noen retter, er det likevel lett å kjenne igjen utgangspunktet, det er bare raffinert og dyttet smaksmessig i retningen Jo Bøe Klakegg, kokken, liker.

En lammetartar er et fint eksempel. Delikat kjøtt av lam, med syltet umodent stikkelsbær, purrestokk og bokhvete. Det knaser, det spraker, og alt mykes opp med den milde fine smaken av lam i hvert lille tygg.

Det er to bordsettinger. Det er farvel i døren som raskt følges opp med et velkommen til gjester som går og kommer. Servicen er personlig, varm og leken. Det minimalistiske lokalet på hjørnet, med det nesten-åpne kjøkkenet i den ene enden. Det er en garderobe i underetasjen som på klassisk norsk manér blir benyttet for lite.