Restaurantanmeldelse av Shanghai 2k18: Raust og sterkt

Du skal ikke langt utenfor Karl Johan før du finner god mat. Sidegater holder hemmeligheter som er verdt å oppdage. Kjelleren i Kirkegata, bare et steinkast unna Oslos paradegate, inneholder smaker så sterke og store at man ikke trenger utsikt til verden utenfor.

Navnet høres ut som et nettverksnavn eller et litt dårlig passord, men stammer fra da de åpnet i 2018.

Et kjapt oversettingsforsøk avslører delikatesser som rødkokte svinelabber, kylling fra det våte gresset (frosk), og «Good luck»-fisk. Andre forsøk gir flere navn og like mange nye spørsmål.

Her er de sprø, søte og salte, luftige og svært gode. De glaserte og lilla bitene knaser i munnen. Akkurat litt for varme i det man putter dem i munnen, så man ender opp med å tygge med åpen munn mens dampen står ut. For varmt, men for godt på samme tid.