Restaurantanmeldelse av Roti Shop: Det varmeste kjøkkenet

15. september 2022 Restaurant

LITE KJØKKEN: Med masse varme og kunnskap.

Kos med helsekost i Oslos minste restaurant.

Høsten er på vei, det er tiden for gryter som koker i timer med det vi har høstet. Gryter som ender opp med den samme smaken som man kjenner fra høsten før, den med mye smak, men lite krydder.

Norsk mat har ikke alltid vært like lite krydret som den var de siste 100 år. Det er funnet spor av krydder i Bjørvika, og krydderet var ikke bare for de rike. Krydder var tilgjengelig for de fleste.

Noe av krydderet ble kanskje ikke brukt i selve matlagingen, men som medisin, eller kurer mot onder. Som krydderet Asefoatida. En nedkokt sirup fra røttene til ferulaplanten. Den lukter og smaker heftig av alle sulfittkomponentene, og kalles også for stinking-gum. Men når den varmes i mat gir den en smak av løk og hvitløk. Vi hengte dette på dørkarmen for å skremme bort uønskede gjester.

I den minste restauranten i Oslo finner du det varmeste kjøkkenet. En matformidler av høy rang står bak kjelene og tilbyr kunnskap, underholdning og latter.

Det lille lokalet med fem bord er fullt av inntrykk. Det ligger råvarer på kjøkkendisken, det henger krydder til tørk og tre kokosnøttaper ser ikke, hører ikke og snakker ikke. Det transporterer en bort fra den mørke gaten utenfor.

KOKOSNØTTAPER: Interiøret, tørkede krydre og råvarer står i kontrast til den mørke gaten utenfor.

Roti Shop henter alle krydderiene i Sri Lanka, og krydderet har en annen potens enn det du finner på de fleste kjøkken. Det spraker, sprekker og stråler av smaker som man tidligere ikke har kjent i krydderet, det tilfører dybder og bredde i forholdsvis enkle matretter. Men råvarene forsvinner aldri, det er en renhet i smaken som skiller kjøkkenet fra sine nordlige slektninger.

Menyen forklarer hva det hele går ut på – og du har flere valg. Kotta Roti er friterte rotibiter med kylling eller annet kjøtt, forskjellige curryer eller smaksopplevelsen. Smaksopplevelsen er en stor porsjon med curryer, roti, sprø poppadom, granateple og drumstick. Det er saftig kylling, det er mektig linsecurry, det er en haug med ris.

SERVERING: Maten serveres på bananblader.

Drumstick er en trevlete, seig og rar frøkapsel. Men med kyndig veiledning kan man få glede av den også. Du åpner den lange rørlignende kapselen og skraper innholdet ut ved å trekke den mot den nedre tanngarden. Skal man tro tradisjonen, er det ingen ting denne planten ikke kan hjelpe mot, og det er godt, men uvant å spise.

All mat blir servert på bananblader. Det skal være flere grunner til det. Ikke bare er det en enkel og fornybar ressurs, men bananblader frigjør og tilgjengeliggjør en rekke næringsstoffer når det legges varm mat på. Bladene skal også være antiseptiske. En rekke gunstige virkninger av enkel oppvarming har gjort det til måten å spise mat på i en hel region.

Fra det to kvadratmeter store kjøkkenet kommer det lukter og smaker som varmer og frister. Her er maten laget for magen, det er et viktigste. Utseende og smaken kommer i annen rekke, selv om det smaker meget godt.

SMAKSBILDE: Kantete og mildt på samme tid, ifølge anmelderen.

Det er en renhet i smaksbildet som virker overraskende, det er kantete og mildt på samme tid. Krydder skinner gjennom et teppe av gurkemeie.

Svinekjøtt er langtidskokt i en tynn curry. Det fete svinekjøttet smelter på tungen. Den syrlige curryen skjærer gjennom den brede smaken. Dagen etter våknet jeg med et sterkt sug etter det syrlige svinekjøttet.

Roti Shop var øverst på listen av restauranter på Tripadvisor i 2021. Hva som er best er ikke så lett å kåre, det finnes for mange variasjoner og parametre til at det egentlig er interessant. Men Roti Shop vinner kanskje konkurransen om å være den beste på få kvadratmeter. Maten er god, kokken er en brønn av kunnskap om smak, mat, råvarer og tradisjon. Vil du oppleve smaker du ikke før har kjent og få et påfyll av viktig kunnskap, er Roti Shop et sted du bør besøke.

I rekken av det som fremstår som endeløse nyåpninger av gigantiske restaurantprosjekter, er det viktig å huske på at det er de små stedene som Roti Shop som gjør Oslo til en storby.

22 83 33 33 Atmosfære : Intim smaksopplæring. Priser : Rismiddag 279, Kotti Roti 269,- Matopplevelse 499 – 1199 inkludert drikke NB : Kom sulten på mat og kunnskap.

Premisser for VGs restaurantanmeldelser Anmeldelsen er et øyeblikksbilde av et måltid, en subjektiv vurdering av måltidet anmelderen blir servert der og da. Anmelderen og Godts redaksjon velger hvilke restauranter som anmeldels. Restauranten blir i utgangspunktet besøkt én gang. Terningen reflekterer en helhetsopplevelse, der mat, service, og stemning bedømmes samlet. En restaurant bedømmes etter ambisjon og restaurantens tilhørende kategori og sjanger. Anmelderne ser bort fra åpenbare arbeidsuhell. usedvanlig god opplevelse meget god opplevelse god opplevelse en grei opplevelse med en del feil og mangler en dårlig opplevelse med flere feil og mangler usedvanlig dårlig opplevelse Har du kommentarer til anmeldelsen? Si din mening i kommentarfeltet, eller skriv en kronikk og send den til debatt@vg.no.

