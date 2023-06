Restaurantanmeldelse av Piazza Italia

GOD PLASS UTE: Hos Piazza Italia ligger forholdene til rette for uteservering på en varm sommerdag.

Det er kanskje mer et trikkestopp enn det er en piazza, slike som de mange italofile av oss drømmer om. Spesielt om våren. Og høsten. Men på sommeren er en plass langt å foretrekke på Frogner fremfor Milano. Den økende temperaturen bidrar til at sommerkvelden ikke bare er lys, nå er den varm også.

Juni er måneden som konkurrerer med julebordsesongen om inntjening for restaurantene. Alle skal ha sommeravslutning, alle skal sitte ute. Hele tiden skal man sitte ute, skåle i glass og dele måltidet. Restaurantene stabler gjester mens de ber om pent vær.

INNE: På overskyede dager kan man også ta plass i et koselig restaurantlokale.

Utenfor sitter frognerbeboerne tett i tett, sammen med selskapet som har sommeravslutning. Her i hjørnet sitter de, de som er ettersalgsserviceeksperter og andre etterservicetilbydere. Det går bra i den verdenen om dagen. Det er skrikende behov sier mannen. Han forteller om jobben på inn og utpust, og så fort han er ferdig med å fortelle om de gode halvårsresultatene skryter han opp restauranten. Her er det god mat.

Det er for mange til bords, og for få på jobb. Det ender med mye venting. Det verste en kan bli utsatt for er uvisshet. Å ikke vite hva som skal skje, eller som i dette tilfellet, når det skal skje, skaper ikke mye annet enn usikkerhet og irritasjon.