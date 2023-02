Øl-guide: Her drikker du godt øl

Ikke bare kortreist mat, men også kortreist øl er et begrep som de ser har spredt seg over hele landet.

Det er imidlertid ikke alltid like lett å navigere seg frem i jungelen av ølsteder, enten du er ny i en av byene eller bare på jakt etter nye steder å drikke øl. Derfor har vi fått ølkjennerne Amund Polden Arnesen, Norges første ølsommelier og fag- og kursansvarlig for Smakselv.no, og Jørn Tore Persen fra Ølakademiet til å dele deres favorittsteder å drikke øl i Norge. Kanskje finner du en ny favoritt!

Oslo:

Café Sara har de siste årene blitt et av de mest spennende ølstedene – spesielt for norsk mikrobrygg.

Bergen:

Una Bryggeri og kjøkken er et hus dedikert til smak og opplevelser. UNA betyr «i ett», som også er brewpubens filosofi og det gjenspeiles i menyer, der øl og mat går hånd i hånd. Her finner du 20 tappelinjer og 100 øl på flaske.

Trondheim:

Stavanger:

Cardinal er den ubestridte ener i pub-Norge med helt klart best og størst ølutvalg, ifølge Ølakademiet. Stedet har elektronisk meny via egen app, og har i dag 21 linjer på tapp og ca 550 ulike typer øl på flaske. Cardinal er av RateBeer kåret til Norges beste pub og en av verdens 21 beste ølbarer.

– Her finner du et fantastisk ølutvalg i to store etasjer med øl fra alle verdenshjørner. Staben holder høy kvalitet og ølanbefalingene lar seg ikke vente på. Lyst eller mørkt, fruktig eller bittert? Det finnes øl for en hver smak, forteller Persen.