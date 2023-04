Ti ting du kanskje ikke visste om softis

Issesongen er her for fullt. I den anledning har vi samlet en liten liste om vår alles sommerfavoritt - softisen.

1. Softis lages i utgangspunktet etter samme prinsipp som fløteis på fabrikker, men forskjellen er at fløteisen helles i former før den dypfryses. Samtidig bidrar den høyere temperaturen og pumpeteknikken i softismaskinen til mer luft som gir den myke isen.

4. Og det er ingen tvil om at de spenstige isene ble populære blant oslofolket. I 2016 solgte iskremboden til Gutta på haugen for 1 million kroner på to måneder, skriver E24 .

9. Mens mange kilder mener at softisen stammer fra USA. Historien om iskremselgeren Tom Carvel i New York står nemlig sterkt. Han kjørte rundt i isbilen sin på 30-tallet og da den punkterte, startet isen å smelte. Tom bestemte seg for å selge isen som den var. Det viste seg at folket likte myk is, ifølge Newsday.