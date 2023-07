Det beste jeg vet: Kristoffer Tvilde

7. juli 2023 Aktuelt

MATGLAD: Kristoffer Tvilde har gjort sport i å gjøre middagene så billige som mulig. Foto: Ida Bjørvik

Helene Mariussen Lagre artikkel

På Instagram og TikTok har Kristoffer utmerket seg med sine bærekraftige mathacks. Nå deler han sine beste tips med Godt.

Du kjenner han kanskje best under navnet «Krisslovesfood». I en av sine mest populære TikTok-videoer, som for øvrig er sett av over én million, viser han hvordan man kan få mest ut av brunostrestene.

«Når den er så tynn at ostehøvelen ikke duger lenger, kan du legge den på bakepapir», starter videoen. Så brettes bakepapiret over osten, og han kjevler den ut. Til slutt ser den nesten ut som pepperkakedeig.

«Riv av, og så enkelt får du tynne fine brunostskiver.»

– Du har mange mathacks på TikTok. Hvor får du ideene fra?

– Du kan si at mye er «gammel lærdom.» Jeg spør ofte meg selv «hva ville mine besteforeldre gjort?» Mye av det jeg viser på TikTok er glemt gjennom generasjonene. Jeg prøver å se i gamle bøker for å finne tips, og det er mye gull å hente fra 60- og 70-tallet!

– For eksempel: Kok kraft på grønnsakskrell, som skallet til potet, gulrot og løkrester. Legg restene i en plastpose i fryseren. Fylle på hver gang du skreller noe. Når posen er full, koker du kraft på det.

BRUK RESTENE: Kristoffer råder til å ta vare på grønnsaksskal i fryseren, så det kan brukes til å koke buljong. Foto: Ida Bjørvik

– Hvor kom denne bærekraftige interessen fra?

– Da må vi spole ti år tilbake: Jeg og samboeren kjøpte et rekkehus og tenkte at drømmen var i boks. Men det ble tomt på bankkontoen halvveis ut i måneden. Vi kom frem til at vi måtte gjøre noe med matbudsjettet, som var på 8000 for to personer i måneden.

– Samboeren min foreslo dumpster diving, sier han.

– Det var en ganske syk opplevelse å se hvor mye god, spisbar mat som kastes. Vi reduserte budsjettet til 1500 i måneden, men spiste fortsatt veldig god mat.

Etter at Kristoffer og samboeren fikk barn ble det vanskeligere å rote rundt i søppelkasser klokken elleve på kvelden.

– Men jeg hadde altså fått lidenskap for å ikke kaste mat. Dette går hånd i hånd med å spare penger, så kjøper jeg mye datovarer.

– Hvordan er budsjettet deres nå som prisene er gått opp?

– Vi lå på 6000 kroner i måneden, men gikk opp til 7000–8000 etter alle prisøkningene. Vi er fortsatt langt under referansebudsjettet til Sifo, som viser nesten 14.000 for familie på fire.

– Barna mine spiser veldig mye frukt, så det er hovedårsaken til at vi har økt budsjettet. Prisene der har økt over 10 prosent, og enda mer på epler og pærer som tidligere var veldig billig.

– Hva er din favorittfrokost?

– Jeg er ikke noe frokostmenneske, så jeg starter alltid dagen med svart kaffe. Første måltid spiser jeg i 11–12 tiden. Da går det nesten alltid i gresk yoghurt med oppkuttet frukt og nøtter.

– Hva er din favorittmiddag?

– Det varierer veldig mye fra sesong til sesong. Men klassiske italienske retter som lasagne og pizza er alltid en slager.

– Spesielt pizza. Favoritten er blåmuggost og spekeskinke som toppes med rucola etter steking. Det er selvfølgelig viktig at bunnen er hjemmelaget.

Det blir med andre ord aldri med ferdiglagd pizzabunn med Kristoffer hjem fra butikken.

– Hva med favorittdessert?

– Jeg er veldig glad i is. Helst hjemmelaget vaniljeis toppet med salte peanøtter og nonstop. Kombinasjonen mellom salt, søtt og ulike teksturer funker bare så bra.

– Har du en favorittkake?

– Suksessterte er og blir favoritten. Mandelbunnen og den gule kremen passer bare så bra sammen og smaker magisk.

– Hva er favoritt godteri eller snacks? Er du en søtt- eller saltperson?

– Ja takk, begge deler, men mitt svakeste punkt er potetgull. Jeg elsker å spise potetgull med et glass vin mens jeg lager mat. Prøver å holde det til kun i helgene, men i sommerferien ryker jeg på noen smeller, ler Kristoffer.

GODT OG BLANDET: Tvilde foreslår å innføre restemiddag en gang i uken for å redusere matbudsjettet. Foto: Privat

– Hva er det beste du får servert?

– Stemningen er alltid viktigst. Jeg liker en sen høstkveld med noe godt i glasset og en skikkelig god høstgryte.

– Hva foretrekker du å lage selv?

– Det morsomste er hvis jeg har god tid og skal lage mat til venner og familie. Da kommer også logistikkbiten inn hvor jeg må planlegge å ha så mye som mulig klart før gjestene kommer. Det er rett og slett veldig gøy når alt går på skinner.

– Har du en favorittsesong når det kommer til mat?

– Får jeg lov til å svare sommer og høst? Jeg elsker de norske jordbærene mot slutten av juli og alle de freshe rettene man kan lage om sommeren. Høsten er også helt magisk med norske rotgrønnsaker og høstgryter som putrer i flere timer

– Hva er ditt favorittredskap på kjøkkenet?

– Stekepannen. Perfekt til å forvandle middagsretter og slappe grønnsaker til en skikkelig god rett. Er ikke verre enn å tilsette litt syre, salt og sødme, så blir det garantert godt.

– Hva hører du på når du lager mat?

– Elsker å høre på podkast. Da går det i alt fra «Trygdekontoret» og «Wolfgang Wee Uncut» til «Leger om livet».

– Hva var det beste du visste som liten?

– Oliven! Siden jeg var ett år gaflet jeg oliven i meg og har elsket det siden. Vi har feriert mye i Spania gjennom barndommen, hvor oliven gjerne gis som forrett. Kun mor og jeg som liker oliven i familien, så det var jackpot hver gang.

– Hvor reiser du for matens skyld?

– Jeg har enda ikke vært i Italia, men elsker hvor råvarebasert og enkelt kjøkkenet er. Så det er på toppen av bucketlisten. Drømmen er å reise rundt med tog og oppleve de forskjellige matdistriktene fra nord til sør.

– Hva spiser du når du er hjemme alene?

– Det er litt kjedelig å lage mat til seg selv, så da skal det gå fortest mulig. Jeg steker gjerne en fiskefilet i smør basert på hva som er billig i fiskedisken. Det serverer med de grønnsakene jeg har tilgjengelig i kjøleskapet.

– Hva spiser du aldri?

– Fiskeboller i hvit saus. Hjemmelagde går fint, men den på boks klarer jeg ikke. Bortsett fra det er jeg altetende.

– Har du noen matråd?

– Bli kvitt datoskrekken og lær deg når du kan spise hva. For eksempel egg som har gått ut på dato har fortsatt holdbarhet. Jeg har ingen problem med å spise egg som er over ett år forbi best før-merkingen, bare det har stått i kjøleskapet. Er du usikker, knekk egget og lukt: du lukter om det er uspiselig!

– Et godt tips: På lørdager er det ofte mye datovarer fordi folk skal lage en spesiell rett: taco, pizza, eller lasagne for å kose seg. Da kan det bli mye annet til overs i datohyllene.

FØLGES AV TUSENVIS: På TikTok har over hundre tusen følgere på TikTok. Foto: Ida Bjørvik

– Hva synes du om at vi kaster så mye mat?

– Jeg tenker man ikke skal ta frem pekefingeren – det viktigste er å fokusere på pengesparing og mestringsfølelse. Ta små grep! Et råd er å klare å bruke rester. Innføre en fast restemiddag i uken er et godt tips.

– Hvordan gjør du det selv?

– Jeg anbefaler å se på rettene du vanligvis spiser i løpet av en uke og gi dem terningkast. Hvis det er noe som er terningkast tre, er det en god dag for restemiddag i stedet.

– Det kan være grønnsaker man steker opp med egg og lager en variant av pytt i panne.

Vil du la deg inspirere av flere kjendiser? Sjekk ut disse artiklene:

Vil du få flere tips til gode oppskrifter og lese inspirerende saker om mat? Nyeste utgave av magasinet Godt kan bestilles fra vår nettbutikk (fri frakt!)

Publisert: 07.07.2023 16:27 Del

Finn flere artikler : TikTokBudsjett

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Godts ukemeny