«Butter board»: Slik lager du den nye smørtrenden

DET NYE OSTEBRETTET? Noen - i hvert fall TikTok - mener at «butter board» er det neste store.

Det er det store spørsmålet etter at en ny smørtrend har dukket opp i våre Instagram- og TikTok-strømmer.

Det hele dreier seg om man brer romtemperert smør utover en fjøl eller et fat, før man topper med både det ene og det andre og serverer sammen med godt brød.

Emneknaggen #butterboard har i skrivende stund over 77 millioner visninger på TikTok og ifølge Bon Appétit skal matstylist og influencer Justine Doiron, kjent som @Justine_Snacks, ha mye av æren for det.

Doirons Butter Board-video er så langt sett over åtte millioner ganger og har fått enorm respons.

Enkelte går nå så langt som å hevde at smørbrettet er en reell utfordrer til det tradisjonelle spekefatet.

Det er kanskje å dra det litt langt, men vi merker oss i hvert fall at folk virker å ha kommet seg godt over pandemien – for delemat er i vinden som aldri før.