Spareekspertens beste tips: Slik sparer du penger på mat

For tobarnsfaren mener at man faktisk kan spise god mat og spare penger, men det er én ting man ikke kommer unna hvis man vil redusere matbudsjettet.

I dag ligger matbudsjettet hos familien på fire på 6000 kroner i måneden. Han påpeker at det ikke passer for alle, men med noen små grep kan en skru ned forbruket.

Planlegg ukemenyen

– Basert på det du allerede har hjemme kan du da planlegge hvilke middager du skal ha til uken. Dessuten er det lett å kjøpe for mye hvis man går på butikken uten et utgangspunkt, forklarer Tvilde.

ANVENDELIG GRØNNSAK: – Det er fint å lære opp barna at for eksempel en slapp gulrot funker fint i en gryte eller suppe, fortelle Tvilde.

Vil kurere datoskrekk

Livet med to små barn gjorde at det er blitt slutt på dumpster diving på kveldstid, men en ting Tvilde har tatt med seg videre er fokuset på å redusere matsvinn. Han beskriver det å kaste mat er det samme som å kaste penger i søppelet.

– Vi har redusert kjøttforbruket, også av miljøhensyn. Nå spiser vi vegetar en til to ganger i uken. Det har funket bra for oss!

Han er også blitt mer bevisst på prisene på basisvarer. Han forteller at det som man tidligere så på som rimelige basisvarer ikke nødvendigvis er like billige lenger.

Syv tips som hjelper deg å spare penger på mat

Utgått på dato betyr imidlertid ikke nødvendigvis at maten er dårlig og må kastes. Bruk sansene i stedet for å stole blindt på merkingen: Se, lukt og smak. Husk også at det er forskjell på «best før» og «siste forbruksdag».

Unngå at fryseren blir en opphopningsplass, men heller noe du aktivt bruker for å unngå matsvinn. Slapp chili eller ingefær kan legges i fryseren hel eller raspet. Samme med siste rest av gulosten kan rives, så har du alltid ost til lasagne eller hjemmelaget pizza .

En gang i måneden kan du ta et raid og bruke varer fra fryseren i en hel uke. Start i bunnen med det eldste, slik at du ikke hele tiden bare fyller på med det siste på toppen.

Et annet produkt er fisk. Butikken kan ha opptint torsk som selges som «fersk». Hvis du velger torsk fra frysedisken er det egentlig samme produkt, bare at det koster mindre.

Et annet tips er å erstatte halvparten av kjøttdeigen med for eksempel bønner eller linser.

– Et eksempel for oss er at vi hadde et høyt forbruk på godteri og brus. Vi brukte flere tusen kroner på det i måneden. For oss var det vår luksusfelle, for andre kan det være noe annet. Nå har vi innført vann som tørstedrikk på hverdager og godteri kun en gang i uken, forteller Tvilde.