Smaken av min jul: Jimmy Øien

– Men ute har jeg, sammen med gode kollegaer på Rest, laget tradisjon for å stille opp for andre som er mindre heldige enn oss. De to siste årene har vi laget julebord for hjemløse og rusavhengige og andre vanskeligstilte ved Bjerke aktivitetshus. Det skal vi i også i år – og så klart med pinnekjøtt og riskrem på menyen.