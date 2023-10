Nå skal alt syltes

Nå har nemlig alt som dreier seg om sylting overtatt TikTok-feeden vår: Under emneknaggen #pickletok , som har opparbeidet seg over 600 millioner sidevisninger, finner man uendelig mange videoer av folk som sylter agurker på ulike måter og tilsetter ulike smaker.

Vi er like overrasket som du sikkert er, men syltingen har kommet (tilbake) for å bli, skal vi tro engasjementet i sosiale medier.

– Jeg trodde først at sylting var noe jeg ikke kunne gjøre fordi at det var for ressurs- og tidkrevende for en som bor i camper-bil.